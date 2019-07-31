Додано: Сер 31 лип, 2019 18:06

Скажите, а в этом мобильном приложении хоть что-нибудь нормально работает?

Оформил туристическую страховку в "Альфа-страховании", пытаюсь оплатить через мобильное приложение - не идёт. "Неверный номер договора", хоть что с ним делай. Так получилось, что наличных денег практически нет, и на пакете - пусто. Поэтому и была надежда на платёж с кредитки. Стучусь в чат. Более 30 минут в сумме - толку ноль, операторы меняются и переспрашивают информацию, которая уже озвучивалась. А это же даже не компьютер, а телефон, пока это всё напишешь... Чат то и дело норовит "завершиться из-за неактивности", и это в то время, пока я ожидаю ответа оператора. При этом я уже помню, что периодически нужно дёргать сам альфа-мобайл, а то по неактивности завершится уже он, и выкинет из чата. В ответ на очередное умничество в стиле "платите по реквизитам, и всё будет хорошо", пишу резкое сообщение, что я, вообще-то, спрашивал, как решить проблему с оплатой по номеру договора, а другие варианты меня сейчас не интересуют. Отправляю сообщение, и через несколько секунд чат закрывается "по неактивности". Это просто высший пилотаж сервиса, скажу я вам.

Ладно, за это время мне уже прислали денег на пакет, делаю платёж по реквизитам. А вот болт вам. Кнопка "оплатить" стабильно показывает сообщение типа "Заполните все поля платежа". Все поля, естественно, заполнены, прямо из счёта. Что с этим делать никто не знает, ни в страховой, ни в отделении банка. Пришлось расчехлить ноутбук. МАБ нормально "съел" номер договора на "Альфа-страхование", но в качестве источника безальтернативно была проставлена пакетная карта (и соответствующие поля заблокированы от изменений). Мне было уже почти всё равно, но вот очень интересно, почему этот платёж так уж принципиально нельзя оплатить с кредитки? И что было бы, если бы на пакете по-прежнему не было денег?