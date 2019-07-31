Flamingo написав:1. Вы не следите за тарифами по тем счетам в том банке где у Вас лежат деньги, хотя подписали бумагу на согласие об внесение изменений путем публикации изменений на сайте банка. 2. Вы не следите за своими деньгами. Произошло уже 7 (СЕМЬ!!!) списаниц по 1000 грн. Если Вы конечно не были страшно больны, или не находились в командировке где нибудь на станции Вернадского - то ИМХО подобная беспечность для современного человека недопустима.
Вот тут не соглашусь категорически. Нельзя любой беспредел оправдывать тем, что "вы же сами подписали, что согласны с будущими изменениями". Я клиент десятка банков, и это я ещё по-скромному. У меня нет ни времени, ни желания перечитывать талмуды "правил предоставления услуг" каждый раз, когда у кого-то там зачесалась левая пятка. Поэтому я предполагаю, что любые изменения в тарифах вызваны технической необходимостью, или являются следствием естественных процессов (той же инфляции), а не имеют целью наживы на тех, кто оказался недостаточно внимателен к деталям. И это не только моё мнение, есть уже постановления судов (в т.ч. Верховного) на тему того, что клиент, заключая договор, должен ясно понимать условия, на которых ему будут оказываться услуги. А о какой ясности можно говорить, если эти условия неизвестны даже противоположной стороне. Понятно, что за списанные 15 гривен остатка судиться никто не будет, но несколько тысяч отсудить обратно вполне реальные шансы, на мой взгляд.
Flamingo написав:1. Вы не следите за тарифами по тем счетам в том банке где у Вас лежат деньги, хотя подписали бумагу на согласие об внесение изменений путем публикации изменений на сайте банка. 2. Вы не следите за своими деньгами. Произошло уже 7 (СЕМЬ!!!) списаниц по 1000 грн. Если Вы конечно не были страшно больны, или не находились в командировке где нибудь на станции Вернадского - то ИМХО подобная беспечность для современного человека недопустима.
Вот тут не соглашусь категорически. Нельзя любой беспредел оправдывать тем, что "вы же сами подписали, что согласны с будущими изменениями". Я клиент десятка банков, и это я ещё по-скромному. У меня нет ни времени, ни желания перечитывать талмуды "правил предоставления услуг" каждый раз, когда у кого-то там зачесалась левая пятка. Поэтому я предполагаю, что любые изменения в тарифах вызваны технической необходимостью, или являются следствием естественных процессов (той же инфляции), а не имеют целью наживы на тех, кто оказался недостаточно внимателен к деталям. И это не только моё мнение, есть уже постановления судов (в т.ч. Верховного) на тему того, что клиент, заключая договор, должен ясно понимать условия, на которых ему будут оказываться услуги. А о какой ясности можно говорить, если эти условия неизвестны даже противоположной стороне. Понятно, что за списанные 15 гривен остатка судиться никто не будет, но несколько тысяч отсудить обратно вполне реальные шансы, на мой взгляд.
ИМХО этот публичный договор вообще нужно отменять которым банк как хочет так и вертит. Или менять правила уведомления клиентов и частоту изменения тарифов. Уже ж были прецеденты подмены файлов на сайтах и банкам это с рук сходило. Никто никак не решится написать петицию президенту
ЗЫ а вообще да - недавно было решение по кредиту от бегемота. типа если личной подписи клиента нет под условиями договора то значит клиент ниче и не должен. и всякие отсылки на где то там условия не проканали.
Скажите, а в этом мобильном приложении хоть что-нибудь нормально работает? Оформил туристическую страховку в "Альфа-страховании", пытаюсь оплатить через мобильное приложение - не идёт. "Неверный номер договора", хоть что с ним делай. Так получилось, что наличных денег практически нет, и на пакете - пусто. Поэтому и была надежда на платёж с кредитки. Стучусь в чат. Более 30 минут в сумме - толку ноль, операторы меняются и переспрашивают информацию, которая уже озвучивалась. А это же даже не компьютер, а телефон, пока это всё напишешь... Чат то и дело норовит "завершиться из-за неактивности", и это в то время, пока я ожидаю ответа оператора. При этом я уже помню, что периодически нужно дёргать сам альфа-мобайл, а то по неактивности завершится уже он, и выкинет из чата. В ответ на очередное умничество в стиле "платите по реквизитам, и всё будет хорошо", пишу резкое сообщение, что я, вообще-то, спрашивал, как решить проблему с оплатой по номеру договора, а другие варианты меня сейчас не интересуют. Отправляю сообщение, и через несколько секунд чат закрывается "по неактивности". Это просто высший пилотаж сервиса, скажу я вам. Ладно, за это время мне уже прислали денег на пакет, делаю платёж по реквизитам. А вот болт вам. Кнопка "оплатить" стабильно показывает сообщение типа "Заполните все поля платежа". Все поля, естественно, заполнены, прямо из счёта. Что с этим делать никто не знает, ни в страховой, ни в отделении банка. Пришлось расчехлить ноутбук. МАБ нормально "съел" номер договора на "Альфа-страхование", но в качестве источника безальтернативно была проставлена пакетная карта (и соответствующие поля заблокированы от изменений). Мне было уже почти всё равно, но вот очень интересно, почему этот платёж так уж принципиально нельзя оплатить с кредитки? И что было бы, если бы на пакете по-прежнему не было денег?
Alfa_Bank а что это за цирк со списанием 8 грн. за Альфа-чек? расскажите мне, когда это я переключился с пушей на смс-ки? у вас где-то должна быть в реестре смс, "введенная" мной. напишите, когда я это сделал. карта - гривневая ультра.
п.с. опять мелочь по карманам тырите?
Востаннє редагувалось yuri1978 в Чет 01 сер, 2019 07:30, всього редагувалось 1 раз.
kucher_oleg_ua написав:Карта Fast Card создана через приложение при обмене. Карта еще не выдана клиенту, а альфа-чек уже списали. Управлять картой ещё нет возможности, да и сообщения о движениях по карте ни куда не приходили. Сумма не большая, но, взяв деньги за услугу, её хотя бы нужно оказать.
kucher_oleg_ua, доброе утро. Карту можно активировать до момента получения, возможно вы это сделали? Дайте ИНН, проверю. Плата за услугу списывается независимо от того, проводите ли вы операции по карте, по которым приходит уведомление.
M-Audio написав:Скажите, а в этом мобильном приложении хоть что-нибудь нормально работает? Оформил туристическую страховку в "Альфа-страховании", пытаюсь оплатить через мобильное приложение - не идёт. "Неверный номер договора", хоть что с ним делай. Так получилось, что наличных денег практически нет, и на пакете - пусто. Поэтому и была надежда на платёж с кредитки. Стучусь в чат. Более 30 минут в сумме - толку ноль, операторы меняются и переспрашивают информацию, которая уже озвучивалась. А это же даже не компьютер, а телефон, пока это всё напишешь... Чат то и дело норовит "завершиться из-за неактивности", и это в то время, пока я ожидаю ответа оператора. При этом я уже помню, что периодически нужно дёргать сам альфа-мобайл, а то по неактивности завершится уже он, и выкинет из чата. В ответ на очередное умничество в стиле "платите по реквизитам, и всё будет хорошо", пишу резкое сообщение, что я, вообще-то, спрашивал, как решить проблему с оплатой по номеру договора, а другие варианты меня сейчас не интересуют. Отправляю сообщение, и через несколько секунд чат закрывается "по неактивности". Это просто высший пилотаж сервиса, скажу я вам. Ладно, за это время мне уже прислали денег на пакет, делаю платёж по реквизитам. А вот болт вам. Кнопка "оплатить" стабильно показывает сообщение типа "Заполните все поля платежа". Все поля, естественно, заполнены, прямо из счёта. Что с этим делать никто не знает, ни в страховой, ни в отделении банка. Пришлось расчехлить ноутбук. МАБ нормально "съел" номер договора на "Альфа-страхование", но в качестве источника безальтернативно была проставлена пакетная карта (и соответствующие поля заблокированы от изменений). Мне было уже почти всё равно, но вот очень интересно, почему этот платёж так уж принципиально нельзя оплатить с кредитки? И что было бы, если бы на пакете по-прежнему не было денег?
M-Audio, доброе утро. Очень жаль, что так вышло. Давайте во всем разберемся и исправим. Дайте ваш ИНН, номер договора, что вводили и дату/время попытки оплаты в АМ.