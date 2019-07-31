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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7397739873997400

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 988
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
190
Всього голосів : 988
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 07:59

  ishvara написав:Подскажите, при оплате валютной картой в пакете Ультра, будет кешбек считаться?
И можно ли узнать, MCC 7832 куда-то у Альфы входит?

ishvara, добрый день. Бонусы начисляются. МСС 7832 входит в категорию супербонсов - Кіно та театри.
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 08:12

  yuri1978 написав:Alfa_Bank а что это за цирк со списанием 8 грн. за Альфа-чек?
расскажите мне, когда это я переключился с пушей на смс-ки?
у вас где-то должна быть в реестре смс, "введенная" мной. напишите, когда я это сделал.
карта - гривневая ультра.

п.с. опять мелочь по карманам тырите? :wink:

yuri1978, добрый день. Вы перешли на пуш только 1.08.19, поэтому за предыдущий месяц и списалась плата. Карту в мае перевыпускали по сроку. После перевыпуска включается смс и нужно снова переходить на пуш.
Alfa_Bank
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Повідомлень: 6752
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 08:21

  Alfa_Bank написав:
  yuri1978 написав:Alfa_Bank а что это за цирк со списанием 8 грн. за Альфа-чек?
расскажите мне, когда это я переключился с пушей на смс-ки?
у вас где-то должна быть в реестре смс, "введенная" мной. напишите, когда я это сделал.
карта - гривневая ультра.

п.с. опять мелочь по карманам тырите? :wink:

yuri1978, добрый день. Вы перешли на пуш только 1.08.19, поэтому за предыдущий месяц и списалась плата. Карту в мае перевыпускали по сроку. После перевыпуска включается смс и нужно снова переходить на пуш.
и где же списание за АЧ за июнь? забыли и сейчас доспишете? :roll:
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 08:27

  yuri1978 написав:
  Alfa_Bank написав:
  yuri1978 написав:Alfa_Bank а что это за цирк со списанием 8 грн. за Альфа-чек?
расскажите мне, когда это я переключился с пушей на смс-ки?
у вас где-то должна быть в реестре смс, "введенная" мной. напишите, когда я это сделал.
карта - гривневая ультра.

п.с. опять мелочь по карманам тырите? :wink:

yuri1978, добрый день. Вы перешли на пуш только 1.08.19, поэтому за предыдущий месяц и списалась плата. Карту в мае перевыпускали по сроку. После перевыпуска включается смс и нужно снова переходить на пуш.
и где же списание за АЧ за июнь? забыли и сейчас доспишете? :roll:

Списывать за июнь не будем.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 08:51

  Alfa_Bank написав:Списывать за июнь не будем.
ясно понятно, таки "мелочь по карманам"....
yuri1978
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 09:01

  yuri1978 написав:
  Alfa_Bank написав:Списывать за июнь не будем.
ясно понятно, таки "мелочь по карманам"....

Чтоб такого не было, нужно сразу после активации карты переходить на пуш. Все согласно тарифов.
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 09:04

  Alfa_Bank написав:
  yuri1978 написав:
  Alfa_Bank написав:Списывать за июнь не будем.
ясно понятно, таки "мелочь по карманам"....

Чтоб такого не было, нужно сразу после активации карты переходить на пуш. Все согласно тарифов.

спасибо, что хоть страховки не включили, а то мало ли?
или это "в разработке"? :mrgreen:
yuri1978
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 09:11

Re: Альфа-Банк

  proftpd66 написав:Где такси чтобы кошечек возить? :twisted:


В Моно ;)
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 09:11

  yuri1978 написав:спасибо, что хоть страховки не включили, а то мало ли?
или это "в разработке"? :mrgreen:

Нет, не включили)
Alfa_Bank
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