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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7399740074017402>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 988
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
190
Всього голосів : 988
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 09:31

  Alfa_Bank написав:
  yuri1978 написав:Alfa_Bank а что это за цирк со списанием 8 грн. за Альфа-чек?
расскажите мне, когда это я переключился с пушей на смс-ки?
у вас где-то должна быть в реестре смс, "введенная" мной. напишите, когда я это сделал.
карта - гривневая ультра.

п.с. опять мелочь по карманам тырите? :wink:

yuri1978, добрый день. Вы перешли на пуш только 1.08.19, поэтому за предыдущий месяц и списалась плата. Карту в мае перевыпускали по сроку. После перевыпуска включается смс и нужно снова переходить на пуш.

а кто то мне был доказывал что смс не включается при перевыпуске. хотя я же помню что включаются.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 09:50

Как только курс начинает меняться - невозможно зайти в приложение.
Зато имейлы о входе приходят :)
Я шарю
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 09:53

  Вкладчик1234 написав:Как только курс начинает меняться - невозможно зайти в приложение.
Зато имейлы о входе приходят :)


Я зашел, но скорость работы это просто жесть (((
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 09:54

  zzzzzz написав:
  Вкладчик1234 написав:Как только курс начинает меняться - невозможно зайти в приложение.
Зато имейлы о входе приходят :)
ну так все ждали после 25,15 как минимум 25,00 , а оно 25,25 вот и нервы сдали у финансистов,в результате запор на входе

Я зашел, но скорость работы это просто жесть (((
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 09:57

sens

я валютообмена не делаю, мелочь хочу вывести...
Я понял Вас, что проблема в валютообенщиках которые завалили сервис МАБ :mrgreen: :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 10:01

Что бесит больше всего - так это сообщения типа "отсутствует подключение к сети". Типа, это вы сами виноваты, у вас проблемы, а с нашей стороны всё хорошо.
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 10:08

Re: Альфа-Банк

Когда интернет банкинг заработает? Ни в какую версию невозможно зайти...
adamsmittttt
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 10:16

  adamsmittttt написав:Когда интернет банкинг заработает? Ни в какую версию невозможно зайти...

adamsmittttt, добрый день. Знаем, работаем над этим, скоро все будет.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 10:18

Re: Альфа-Банк

Скоро МАБ будет настолько улучшен, что необходимость в нем напрочь отпадет!
"Честное слово, Мейер... Я вам, конечно, верю, но мне все время кажется, что вы врете!" (С) А. Галич.
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 10:19

  adamsmittttt написав:Когда интернет банкинг заработает? Ни в какую версию невозможно зайти...

Зайти еще заходит, но тормоза это жуть.
А завтра РД!
Это обязательно сегодня прорываться и все загасить, или можно завтра с утра (что бы не платить 60 грн)?
wig
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