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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 сер, 2019 09:31
Alfa_Bank написав: yuri1978 написав:Alfa_Bank
а что это за цирк со списанием 8 грн. за Альфа-чек?
расскажите мне, когда это я переключился с пушей на смс-ки?
у вас где-то должна быть в реестре смс, "введенная" мной. напишите, когда я это сделал.
карта - гривневая ультра.
п.с. опять мелочь по карманам тырите?
yuri1978, добрый день. Вы перешли на пуш только 1.08.19, поэтому за предыдущий месяц и списалась плата. Карту в мае перевыпускали по сроку. После перевыпуска включается смс и нужно снова переходить на пуш.
а кто то мне был доказывал что смс не включается при перевыпуске. хотя я же помню что включаются.
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mephala
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Додано: Чет 01 сер, 2019 09:50
Как только курс начинает меняться - невозможно зайти в приложение.
Зато имейлы о входе приходят
Я шарю
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Вкладчик1234
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Додано: Чет 01 сер, 2019 09:53
Вкладчик1234 написав:
Как только курс начинает меняться - невозможно зайти в приложение.
Зато имейлы о входе приходят
Я зашел, но скорость работы это просто жесть (((
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 01 сер, 2019 09:54
zzzzzz написав: Вкладчик1234 написав:
Как только курс начинает меняться - невозможно зайти в приложение.
Зато имейлы о входе приходят
ну так все ждали после 25,15 как минимум 25,00 , а оно 25,25 вот и нервы сдали у финансистов,в результате запор на входе
Я зашел, но скорость работы это просто жесть (((
никому не верю
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sens
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Додано: Чет 01 сер, 2019 09:57
sens
я валютообмена не делаю, мелочь хочу вывести...
Я понял Вас, что проблема в валютообенщиках которые завалили сервис МАБ
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 01 сер, 2019 10:01
Что бесит больше всего - так это сообщения типа "отсутствует подключение к сети". Типа, это вы сами виноваты, у вас проблемы, а с нашей стороны всё хорошо.
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Додано: Чет 01 сер, 2019 10:08
Когда интернет банкинг заработает? Ни в какую версию невозможно зайти...
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adamsmittttt
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Додано: Чет 01 сер, 2019 10:16
adamsmittttt написав:
Когда интернет банкинг заработает? Ни в какую версию невозможно зайти...
adamsmittttt, добрый день. Знаем, работаем над этим, скоро все будет.
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 01 сер, 2019 10:18
Скоро МАБ будет настолько улучшен, что необходимость в нем напрочь отпадет!
"Честное слово, Мейер... Я вам, конечно, верю, но мне все время кажется, что вы врете!" (С) А. Галич.
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Додано: Чет 01 сер, 2019 10:19
adamsmittttt написав:
Когда интернет банкинг заработает? Ни в какую версию невозможно зайти...
Зайти еще заходит, но тормоза это жуть.
А завтра РД!
Это обязательно сегодня прорываться и все загасить, или можно завтра с утра (что бы не платить 60 грн)?
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wig
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Чет 01 сер, 2019 08:27
Onore
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