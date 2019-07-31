Да, я уже это оценил вывожу всё
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 сер, 2019 10:20
Да, я уже это оценил вывожу всё
Живите своим умом!
Додано: Чет 01 сер, 2019 10:31
wig, добрый день. Можно и завтра, но сумма обязательно должна пройти по счету.
Додано: Чет 01 сер, 2019 10:33
Додано: Чет 01 сер, 2019 10:34
Ложь сотрудников Альфа банка.
Уважаемый представитель Альфа банка прошу вашего комментария по следующей ситуации, которая произошла примерно полчаса назад в отделении святошинском. Моя дочь пришла снять с ощадного 700 евро. О том что она будет это делать она предупредила отделение позавчера. Деньги на сбер поступили после окончания две недели назад депо плюс была докуплена нужная сумма до 700. Сбер открывался в МАБе. Деньги отвечали на сборе две недели. Операционист святошинского отделения сообщила что согласно условиям сбора надо оставить на вкладе хотя бы 20 евро, но так как мелких банкнот нет выдать может только 650. Моя дочь сообщила что хочет полностью закрыть депозит так как по евро работать с альфой больше не планирует. Операционист ответила что в таком случае сегодня сбер закрыть невозможно и она может получить деньги через один рабочий день, т.е. По сути только в понедельник. Это значит что опять надо искать время чтобы попасть в банк, ждать в очереди и т.п.
Исходя из выше написанного прошу ответить :
1. Насколько правомерен отказ операциониста закрыть вклад и выдать всю сумму?
2. Если действия операциониста неправомерны - какой в этом случае положен сотри бонус и возможно ли забрать все деньги скажем сегодня или завтра.
Заранее благодарен за ответ.
Додано: Чет 01 сер, 2019 10:35
Re: Альфа-Банк
А что это по FastCard списывается мелочь за Альфа-чек еще до того как даже карта успела в отделение приехать? Несерьёзно, товарищи, ведь Альфа-чек ещё даже нет возможности к этому моменту переключить на пуши в приложении.
Додано: Чет 01 сер, 2019 10:45
МАБ скоро починят. Если СЕП к нам завтра в рабочее время придет, мы его зачислим.
Додано: Чет 01 сер, 2019 10:45
Уважаемый Alfa_Bank! Подскажите пожалуйста какие мсс подпадают в категорию канцелярия? А то никак не найду - может не туда смотрю Заранее благодарен
Додано: Чет 01 сер, 2019 10:46
Re: Альфа-Банк
Альоша зовсім дібіл?
Вхожу у веб-версію:
"Уважаемые Клиенты,
на данный момент сервис временно не доступен.
Пожалуйста, воспользуйтесь мобильным приложением
Alfa-Mobile".
Вхожу в мобільну - "Ведуть роботи па пакращенню сервісу. Повторіть операцію пізніше".
Невже не можна одну причину зазначити і не відсилати до того, що не працює?
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