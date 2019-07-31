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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 сер, 2019 10:56
Кочевник написав:
Альоша зовсім дібіл?
Вхожу у веб-версію:
"Уважаемые Клиенты,
на данный момент сервис временно не доступен.
Пожалуйста, воспользуйтесь мобильным приложением
Alfa-Mobile".
Вхожу в мобільну - "Ведуть роботи па пакращенню сервісу. Повторіть операцію пізніше".
Невже не можна одну причину зазначити і не відсилати до того, що не працює?
Кочевник, доброго дня. Вже працюємо над якнайшвидшим відновленням роботи. Вибачте за незручносты.
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Додано: Чет 01 сер, 2019 10:59
Flamingo написав:
Уважаемый представитель Альфа банка прошу вашего комментария по следующей ситуации, которая произошла примерно полчаса назад в отделении святошинском. Моя дочь пришла снять с ощадного 700 евро. О том что она будет это делать она предупредила отделение позавчера. Деньги на сбер поступили после окончания две недели назад депо плюс была докуплена нужная сумма до 700. Сбер открывался в МАБе. Деньги отвечали на сборе две недели. Операционист святошинского отделения сообщила что согласно условиям сбора надо оставить на вкладе хотя бы 20 евро, но так как мелких банкнот нет выдать может только 650. Моя дочь сообщила что хочет полностью закрыть депозит так как по евро работать с альфой больше не планирует. Операционист ответила что в таком случае сегодня сбер закрыть невозможно и она может получить деньги через один рабочий день, т.е. По сути только в понедельник. Это значит что опять надо искать время чтобы попасть в банк, ждать в очереди и т.п.
Исходя из выше написанного прошу ответить :
1. Насколько правомерен отказ операциониста закрыть вклад и выдать всю сумму?
2. Если действия операциониста неправомерны - какой в этом случае положен сотри бонус и возможно ли забрать все деньги скажем сегодня или завтра.
Заранее благодарен за ответ.
Flamingo, добрый день. Напишите, пожалуйста, ИНН дочери, буду разбираться что произошло.
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Додано: Чет 01 сер, 2019 11:12
10% кешбэк за заправки от Глуско и до 30% на кино в Мультиплекс.
Попользуемся.
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Додано: Чет 01 сер, 2019 11:18
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Додано: Чет 01 сер, 2019 11:25
Офпреду
так сейчас при перевыпуске карт страховки не включаются обе?
а то помню одна включалась при перевыпуске раньше
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mephala
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Додано: Чет 01 сер, 2019 11:30
mephala написав:
Офпреду
так сейчас при перевыпуске карт страховки не включаются обе?
а то помню одна включалась при перевыпуске раньше
mephala, добрый день.
ФР - если была отключена, не включается.
НС - запрос на откл. выполнендо 31.01.19 (вкл.) - при перевыпуске (по сроку и по утере) страховка подключается повторно; с 01.02.19 - активирована при перевыпуске не будет.
Так же, сейчас, после первыпуска, отключение страховки возможно только на следующий рабочий день после 1-й расчетной даты с момента перевыпуска и активации карты.
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Додано: Чет 01 сер, 2019 11:30
Flamingo написав:
Уважаемый представитель Альфа банка прошу вашего комментария по следующей ситуации, которая произошла примерно полчаса назад в отделении святошинском. Моя дочь пришла снять с ощадного 700 евро. О том что она будет это делать она предупредила отделение позавчера. Деньги на сбер поступили после окончания две недели назад депо плюс была докуплена нужная сумма до 700. Сбер открывался в МАБе. Деньги отвечали на сборе две недели. Операционист святошинского отделения сообщила что согласно условиям сбора надо оставить на вкладе хотя бы 20 евро, но так как мелких банкнот нет выдать может только 650. Моя дочь сообщила что хочет полностью закрыть депозит так как по евро работать с альфой больше не планирует. Операционист ответила что в таком случае сегодня сбер закрыть невозможно и она может получить деньги через один рабочий день, т.е. По сути только в понедельник. Это значит что опять надо искать время чтобы попасть в банк, ждать в очереди и т.п.
Исходя из выше написанного прошу ответить :
1. Насколько правомерен отказ операциониста закрыть вклад и выдать всю сумму?
2. Если действия операциониста неправомерны - какой в этом случае положен сотри бонус и возможно ли забрать все деньги скажем сегодня или завтра.
Заранее благодарен за ответ.
банк не может отказать в закрытии ощадного. если уверены что все деньги отлежали 14 дней то это просто самоуправство. в принципе даже если 14 дней не отлежали то не имеют право отказать в закрытии просто комисс снимут.
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mephala
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Додано: Чет 01 сер, 2019 11:30
Народ, у кого-нибудь есть бумажный электронный образец Юникредитовского (Укрсоцбанк) договора "Ощадний+"? Напишите в личку.
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solex_trud
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Додано: Чет 01 сер, 2019 11:32
Esq написав:
А что это по FastCard списывается мелочь за Альфа-чек еще до того как даже карта успела в отделение приехать? Несерьёзно, товарищи, ведь Альфа-чек ещё даже нет возможности к этому моменту переключить на пуши в приложении.
дело не в наличии пластика а в активации карты.
насчитывает после активации и пофик есть у вас пластик или нет.
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mephala
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Додано: Чет 01 сер, 2019 11:41
M-Audio написав: Flamingo написав:
1. Вы не следите за тарифами по тем счетам в том банке где у Вас лежат деньги, хотя подписали бумагу на согласие об внесение изменений путем публикации изменений на сайте банка.
2. Вы не следите за своими деньгами. Произошло уже 7 (СЕМЬ!!!) списаниц по 1000 грн. Если Вы конечно не были страшно больны, или не находились в командировке где нибудь на станции Вернадского - то ИМХО подобная беспечность для современного человека недопустима.
Вот тут не соглашусь категорически. Нельзя любой беспредел оправдывать тем, что "вы же сами подписали, что согласны с будущими изменениями". Я клиент десятка банков, и это я ещё по-скромному. У меня нет ни времени, ни желания перечитывать талмуды "правил предоставления услуг" каждый раз, когда у кого-то там зачесалась левая пятка. Поэтому я предполагаю, что любые изменения в тарифах вызваны технической необходимостью, или являются следствием естественных процессов (той же инфляции), а не имеют целью наживы на тех, кто оказался недостаточно внимателен к деталям. И это не только моё мнение, есть уже постановления судов (в т.ч. Верховного) на тему того, что клиент, заключая договор, должен ясно понимать условия, на которых ему будут оказываться услуги. А о какой ясности можно говорить, если эти условия неизвестны даже противоположной стороне.
Понятно, что за списанные 15 гривен остатка судиться никто не будет, но несколько тысяч отсудить обратно вполне реальные шансы, на мой взгляд.
Спасибо за поддержку, пообщавшись с юристами я полон уверенности в своей правоте и в выигрышности дела. Держу договор перед глазами, он заключался ещё в 2013 году и там ни слова не говорится о том, что пишет представитель банка. Ни слова не говорится о том, что может быть комиссия за неиспользование счета. О том, что депозит могу закрыть за его непополнение. В общем банковский беспредел национального масштаба. Как сказали в Банке мне вчера, обычно все пожимают плечами и говорят, что "ну ладно". Но со мной - не на того нарвались. До Верховного Суда дойду.
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solex_trud
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