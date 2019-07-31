mephala написав:
дело не в наличии пластика а в активации карты.
насчитывает после активации и пофик есть у вас пластик или нет.
Нет. Карта не разблокирована, не активирована.
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Додано: Чет 01 сер, 2019 11:53
Нет. Карта не разблокирована, не активирована.
Додано: Чет 01 сер, 2019 12:02
Re: Альфа-Банк
Я это все понимаю. От того и написал. Офпреду данные предоставил. Жду теперь чем закончится
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