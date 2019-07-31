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Альфа-Банк
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Додано: Чет 01 сер, 2019 11:53
mephala написав: Esq написав:
А что это по FastCard списывается мелочь за Альфа-чек еще до того как даже карта успела в отделение приехать? Несерьёзно, товарищи, ведь Альфа-чек ещё даже нет возможности к этому моменту переключить на пуши в приложении.
дело не в наличии пластика а в активации карты.
насчитывает после активации и пофик есть у вас пластик или нет.
Нет. Карта не разблокирована, не активирована.
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Esq
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Додано: Чет 01 сер, 2019 12:24
Альфа банк, а по Fastcard в евро бонусы кешью капают или нет? что-то мне ничего не начислилось.
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antey718
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Додано: Чет 01 сер, 2019 12:46
antey718 написав:Альфа банк, а по Fastcard в евро бонусы кешью капают или нет? что-то мне ничего не начислилось.
Капають. Можливо МСС в чорному списку, тому й не нарахували.
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stryzhko
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Додано: Чет 01 сер, 2019 13:09
Alfa_Bank написав: mephala написав:
Офпреду
так сейчас при перевыпуске карт страховки не включаются обе?
а то помню одна включалась при перевыпуске раньше
mephala, добрый день.
ФР - если была отключена, не включается.
НС - запрос на откл. выполнендо 31.01.19 (вкл.) - при перевыпуске (по сроку и по утере) страховка подключается повторно; с 01.02.19 - активирована при перевыпуске не будет.
Так же, сейчас, после первыпуска, отключение страховки возможно только на следующий рабочий день после 1-й расчетной даты с момента перевыпуска и активации карты.
Так включается страховка при перевыпуске?
Да или нет?
Размер имеет значение.
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Додано: Чет 01 сер, 2019 13:10
stryzhko написав:
antey718 написав:Альфа банк, а по Fastcard в евро бонусы кешью капают или нет? что-то мне ничего не начислилось.
Капають. Можливо МСС в чорному списку, тому й не нарахували.
Нет мсс точно норм, это железные дороги.
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antey718
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Додано: Чет 01 сер, 2019 13:13
Уважаемый, представитель банка!
Пришла СМС следующего содержания:
У серпні купуй (какая-то пластиковая карта) на АЗС GLUSCO й отримуй кешбек+знижка. Промокод 1234567890
alfabank.ua/v6
Перейдя по ссылке не нашел ответа на следующий вопрос- каков порядок моих действий для получения скидки и кешбека? Приехал на АЗС Glusco, говорю кассиру-оператору что у меня есть порно-код от Альфа-банка и рассчитываюсь картой от Альфы? Карту клиента glusco необходимо предъявлять или нет? Промокод одноразовый или можно весь август заправляться?
Заранее спасибо за ответ.
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Water
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Додано: Чет 01 сер, 2019 13:22
Water написав:
говорю кассиру-оператору что у меня есть порно-код от Альфа-банка
Я шарю
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Додано: Чет 01 сер, 2019 13:24
Випадково двічі закрив заборгованість по карті Максимум. Власні кошти можна якось вивести без втрат? Ну там депозит відкрити, іншу кредитку погаситити і т.д.
$38 купон Airbnb на аренду жилья https://goo.gl/bjc3rr
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Додано: Чет 01 сер, 2019 13:26
2XL написав: Alfa_Bank написав: mephala написав:
Офпреду
так сейчас при перевыпуске карт страховки не включаются обе?
а то помню одна включалась при перевыпуске раньше
mephala, добрый день.
ФР - если была отключена, не включается.
НС - запрос на откл. выполнендо 31.01.19 (вкл.) - при перевыпуске (по сроку и по утере) страховка подключается повторно; с 01.02.19 - активирована при перевыпуске не будет.
Так же, сейчас, после первыпуска, отключение страховки возможно только на следующий рабочий день после 1-й расчетной даты с момента перевыпуска и активации карты.
Так включается страховка при перевыпуске?
Да или нет?
так все зависит от вашей ситуации.
если стаховка НС была деактивирована после 01-02-19 то при перевыпуске так и останется деактивированной.
если деактивировали до 01-02-19 то при перевыпуске опять включится.
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mephala
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