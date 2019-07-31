mephala написав:
дело не в наличии пластика а в активации карты.
насчитывает после активации и пофик есть у вас пластик или нет.
Нет. Карта не разблокирована, не активирована.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 сер, 2019 11:53
Нет. Карта не разблокирована, не активирована.
Додано: Чет 01 сер, 2019 12:02
Re: Альфа-Банк
Я это все понимаю. От того и написал. Офпреду данные предоставил. Жду теперь чем закончится
Додано: Чет 01 сер, 2019 12:24
Re: Альфа-Банк
Альфа банк, а по Fastcard в евро бонусы кешью капают или нет? что-то мне ничего не начислилось.
Додано: Чет 01 сер, 2019 12:46
Re: Альфа-Банк
Капають. Можливо МСС в чорному списку, тому й не нарахували.
Додано: Чет 01 сер, 2019 13:09
Re: Альфа-Банк
Так включается страховка при перевыпуске?
Да или нет?
Размер имеет значение.
Додано: Чет 01 сер, 2019 13:10
Додано: Чет 01 сер, 2019 13:13
glusco
Уважаемый, представитель банка!
Пришла СМС следующего содержания:
У серпні купуй (какая-то пластиковая карта) на АЗС GLUSCO й отримуй кешбек+знижка. Промокод 1234567890
alfabank.ua/v6
Перейдя по ссылке не нашел ответа на следующий вопрос- каков порядок моих действий для получения скидки и кешбека? Приехал на АЗС Glusco, говорю кассиру-оператору что у меня есть порно-код от Альфа-банка и рассчитываюсь картой от Альфы? Карту клиента glusco необходимо предъявлять или нет? Промокод одноразовый или можно весь август заправляться?
Заранее спасибо за ответ.
Додано: Чет 01 сер, 2019 13:22
Я шарю
Додано: Чет 01 сер, 2019 13:24
Re: Альфа-Банк
Випадково двічі закрив заборгованість по карті Максимум. Власні кошти можна якось вивести без втрат? Ну там депозит відкрити, іншу кредитку погаситити і т.д.
$38 купон Airbnb на аренду жилья https://goo.gl/bjc3rr
Додано: Чет 01 сер, 2019 13:26
так все зависит от вашей ситуации.
если стаховка НС была деактивирована после 01-02-19 то при перевыпуске так и останется деактивированной.
если деактивировали до 01-02-19 то при перевыпуске опять включится.
Зараз переглядають цей форум: Lost, Obval_Defoltovich, Олег1964, vitaliy1111, Кочевник і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|