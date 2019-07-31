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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7402740374047405>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 988
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
190
Всього голосів : 988
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 11:53

  mephala написав:
  Esq написав:А что это по FastCard списывается мелочь за Альфа-чек еще до того как даже карта успела в отделение приехать? Несерьёзно, товарищи, ведь Альфа-чек ещё даже нет возможности к этому моменту переключить на пуши в приложении.

дело не в наличии пластика а в активации карты.
насчитывает после активации и пофик есть у вас пластик или нет.

Нет. Карта не разблокирована, не активирована.
Esq
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 12:02

Re: Альфа-Банк

  mephala написав:банк не может отказать в закрытии ощадного. если уверены что все деньги отлежали 14 дней то это просто самоуправство. в принципе даже если 14 дней не отлежали то не имеют право отказать в закрытии просто комисс снимут.

Я это все понимаю. От того и написал. Офпреду данные предоставил. Жду теперь чем закончится ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 12:24

Re: Альфа-Банк

Альфа банк, а по Fastcard в евро бонусы кешью капают или нет? что-то мне ничего не начислилось.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 12:46

Re: Альфа-Банк

antey718 написав:Альфа банк, а по Fastcard в евро бонусы кешью капают или нет? что-то мне ничего не начислилось.

Капають. Можливо МСС в чорному списку, тому й не нарахували.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 13:09

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank написав:
  mephala написав:Офпреду
так сейчас при перевыпуске карт страховки не включаются обе?
а то помню одна включалась при перевыпуске раньше

mephala, добрый день.
ФР - если была отключена, не включается.
НС - запрос на откл. выполнендо 31.01.19 (вкл.) - при перевыпуске (по сроку и по утере) страховка подключается повторно; с 01.02.19 - активирована при перевыпуске не будет.
Так же, сейчас, после первыпуска, отключение страховки возможно только на следующий рабочий день после 1-й расчетной даты с момента перевыпуска и активации карты.
Так включается страховка при перевыпуске?
Да или нет?
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 13:10

  stryzhko написав:
antey718 написав:Альфа банк, а по Fastcard в евро бонусы кешью капают или нет? что-то мне ничего не начислилось.

Капають. Можливо МСС в чорному списку, тому й не нарахували.
Нет мсс точно норм, это железные дороги.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 13:13

glusco

Уважаемый, представитель банка!
Пришла СМС следующего содержания:
У серпні купуй (какая-то пластиковая карта) на АЗС GLUSCO й отримуй кешбек+знижка. Промокод 1234567890
alfabank.ua/v6

Перейдя по ссылке не нашел ответа на следующий вопрос- каков порядок моих действий для получения скидки и кешбека? Приехал на АЗС Glusco, говорю кассиру-оператору что у меня есть порно-код от Альфа-банка и рассчитываюсь картой от Альфы? Карту клиента glusco необходимо предъявлять или нет? Промокод одноразовый или можно весь август заправляться?
Заранее спасибо за ответ.
Water
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 13:22

  Water написав:говорю кассиру-оператору что у меня есть порно-код от Альфа-банка

:)
Я шарю
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 13:24

Re: Альфа-Банк

Випадково двічі закрив заборгованість по карті Максимум. Власні кошти можна якось вивести без втрат? Ну там депозит відкрити, іншу кредитку погаситити і т.д.
$38 купон Airbnb на аренду жилья https://goo.gl/bjc3rr
andriykulyk76
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 13:26

  2XL написав:
Alfa_Bank написав:
  mephala написав:Офпреду
так сейчас при перевыпуске карт страховки не включаются обе?
а то помню одна включалась при перевыпуске раньше

mephala, добрый день.
ФР - если была отключена, не включается.
НС - запрос на откл. выполнендо 31.01.19 (вкл.) - при перевыпуске (по сроку и по утере) страховка подключается повторно; с 01.02.19 - активирована при перевыпуске не будет.
Так же, сейчас, после первыпуска, отключение страховки возможно только на следующий рабочий день после 1-й расчетной даты с момента перевыпуска и активации карты.
Так включается страховка при перевыпуске?
Да или нет?

так все зависит от вашей ситуации.
если стаховка НС была деактивирована после 01-02-19 то при перевыпуске так и останется деактивированной.
если деактивировали до 01-02-19 то при перевыпуске опять включится.
mephala
 
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