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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 сер, 2019 13:27
andriykulyk76 написав:
Випадково двічі закрив заборгованість по карті Максимум. Власні кошти можна якось вивести без втрат? Ну там депозит відкрити, іншу кредитку погаситити і т.д.
Нет, но можно тратить, как кредитные - орехи будут.
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wig
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Додано: Чет 01 сер, 2019 13:35
wig написав: andriykulyk76 написав:
Випадково двічі закрив заборгованість по карті Максимум. Власні кошти можна якось вивести без втрат? Ну там депозит відкрити, іншу кредитку погаситити і т.д.
Нет, но можно тратить, как кредитные - орехи будут.
Ну це і так ясно, дякую.
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andriykulyk76
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Додано: Чет 01 сер, 2019 13:42
antey718 написав: stryzhko написав:
antey718 написав:Альфа банк, а по Fastcard в евро бонусы кешью капают или нет? что-то мне ничего не начислилось.
Капають. Можливо МСС в чорному списку, тому й не нарахували.
Нет мсс точно норм, это железные дороги.
antey718, добрый день. ПЛ подключается на протяжении 3-х рабочих дней с момента активации карты. Возможно, карта еще не была в ПЛ.
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 01 сер, 2019 13:43
Карта была получена в прошлую пятницу, т.е. 3 раб дня точно прошло
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antey718
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Додано: Чет 01 сер, 2019 13:43
Flamingo написав: mephala написав:
банк не может отказать в закрытии ощадного. если уверены что все деньги отлежали 14 дней то это просто самоуправство. в принципе даже если 14 дней не отлежали то не имеют право отказать в закрытии просто комисс снимут.
Я это все понимаю. От того и написал. Офпреду данные предоставил. Жду теперь чем закончится
Разбираюсь. Отпишусь.
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Додано: Чет 01 сер, 2019 13:46
Water написав:
Уважаемый, представитель банка!
Пришла СМС следующего содержания:
У серпні купуй (какая-то пластиковая карта) на АЗС GLUSCO й отримуй кешбек+знижка. Промокод 1234567890
alfabank.ua/v6
Перейдя по ссылке не нашел ответа на следующий вопрос- каков порядок моих действий для получения скидки и кешбека? Приехал на АЗС Glusco, говорю кассиру-оператору что у меня есть порно-код от Альфа-банка и рассчитываюсь картой от Альфы? Карту клиента glusco необходимо предъявлять или нет? Промокод одноразовый или можно весь август заправляться?
Заранее спасибо за ответ.
Вчера так заправлялся. Карта АЗС Glusco нужна, сказал кассир, т. к. промо код вбивается на вашей странице. Код одноразовый.
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Олег1964
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