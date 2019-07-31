Думаю за недельку загашу рассрочки, а то мало ли что...
И не успел.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 сер, 2019 14:12
Re: Альфа-Банк
Думаю за недельку загашу рассрочки, а то мало ли что...
И не успел.
Размер имеет значение.
Додано: Чет 01 сер, 2019 14:21
Re: Альфа-Банк
коллеги имею за первый час четыре блока акка в апликухе (три) и после входа с пк четвертый.Причина устанавливается.Мне очевидна: ПП-баг (пляко-постернаковский) ну или не башлять по 200 за друга и в бюджет налоги.С мони 2 грн. пробных зашли слёту,даж до установки пина в апликухе по именному камфорту.Отакэ!
Сцуко пришлось фин номер пополнять на 80 для 0444940101,планировалось раз в год в марте,как обычно,но алка на 400грн. заманила))
Врагам посоветую
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Чет 01 сер, 2019 14:23
2XL с обеда воюю скринов и записей с операми накопил
Как коваль пора фсе бока в ютубу
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Чет 01 сер, 2019 14:25, всього редагувалось 1 раз.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Чет 01 сер, 2019 14:24
Здравствуйте Alfa_Bank ! Раньше в меню платежи клиенту Альфа банка было пополнение по номеру счёта, которое выполнялось по расписанию 10-14-17... сейчас такой кнопы нету... подскажите - какую кнопу давить для проведения по счёту сегодняшим числом - пополнение счёта он-лайн или просто пополнение счёта? Буду благодарен за ответы и тем кто пользовался собственноручно
Додано: Чет 01 сер, 2019 14:27
Да звонили. По поводу возврата денег - договорились. Операционист признала что была не права. Теперь мне остался не понятен лишь вопрос по сорри-бонусу - будет/не будет? Все таки с Борщаговки второй раз кеды топтать
Додано: Чет 01 сер, 2019 14:35
Не проходят никакие операции с Комфорта. Ни депо, ни дохсейф, ни переводы на др. банки
Додано: Чет 01 сер, 2019 14:35
Карамболь, добрый день. Рекомендую пополнение счета онлайн.
Додано: Чет 01 сер, 2019 14:37
Додано: Чет 01 сер, 2019 14:38
Мизантрóп, добрый день. Дайте ИНН, может, я чем-то помогу.
Додано: Чет 01 сер, 2019 14:40
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