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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7404740574067407>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 988
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
190
Всього голосів : 988
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 14:12

Re: Альфа-Банк

Думаю за недельку загашу рассрочки, а то мало ли что...
И не успел.Зображення
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлень: 3071
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 14:21

Re: Альфа-Банк

коллеги имею за первый час четыре блока акка в апликухе (три) и после входа с пк четвертый.Причина устанавливается.Мне очевидна: ПП-баг (пляко-постернаковский) ну или не башлять по 200 за друга и в бюджет налоги.С мони 2 грн. пробных зашли слёту,даж до установки пина в апликухе по именному камфорту.Отакэ!
Сцуко пришлось фин номер пополнять на 80 для 0444940101,планировалось раз в год в марте,как обычно,но алка на 400грн. заманила))
Врагам посоветую :lol:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлень: 2747
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Подякував: 341 раз.
Подякували: 363 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 14:23

2XL с обеда воюю :wink: скринов и записей с операми накопил :wink:
Как коваль пора фсе бока в ютубу :mrgreen:
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Чет 01 сер, 2019 14:25, всього редагувалось 1 раз.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлень: 2747
З нами з: 03.12.14
Подякував: 341 раз.
Подякували: 363 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 14:24

Здравствуйте Alfa_Bank ! Раньше в меню платежи клиенту Альфа банка было пополнение по номеру счёта, которое выполнялось по расписанию 10-14-17... сейчас такой кнопы нету... подскажите - какую кнопу давить для проведения по счёту сегодняшим числом - пополнение счёта он-лайн или просто пополнение счёта? Буду благодарен за ответы и тем кто пользовался собственноручно
Карамболь
 
Повідомлень: 507
З нами з: 12.12.12
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Подякували: 31 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 14:27

  Alfa_Bank написав:
  Alfa_Bank написав:
  Flamingo написав:Я это все понимаю. От того и написал. Офпреду данные предоставил. Жду теперь чем закончится ;)

Разбираюсь. Отпишусь.

Клиентке с отделения перезвонили, извинились и договорились на завтра о возврате средств.

Да звонили. По поводу возврата денег - договорились. Операционист признала что была не права. Теперь мне остался не понятен лишь вопрос по сорри-бонусу - будет/не будет? Все таки с Борщаговки второй раз кеды топтать ;)
Flamingo
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Повідомлень: 2549
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Подякував: 43 раз.
Подякували: 552 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 14:35

Не проходят никакие операции с Комфорта. Ни депо, ни дохсейф, ни переводы на др. банки
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 14:35

  Карамболь написав:Здравствуйте Alfa_Bank ! Раньше в меню платежи клиенту Альфа банка было пополнение по номеру счёта, которое выполнялось по расписанию 10-14-17... сейчас такой кнопы нету... подскажите - какую кнопу давить для проведения по счёту сегодняшим числом - пополнение счёта он-лайн или просто пополнение счёта? Буду благодарен за ответы и тем кто пользовался собственноручно

Карамболь, добрый день. Рекомендую пополнение счета онлайн.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 14:37

  2XL написав:Думаю за недельку загашу рассрочки, а то мало ли что...
И не успел.

Попробуйте еще раз. Вроде, уже починили. Только что сама тестила.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 6770
З нами з: 18.02.13
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 14:38

  Мизантрóп написав:коллеги имею за первый час четыре блока акка в апликухе (три) и после входа с пк четвертый.Причина устанавливается.Мне очевидна: ПП-баг (пляко-постернаковский) ну или не башлять по 200 за друга и в бюджет налоги.С мони 2 грн. пробных зашли слёту,даж до установки пина в апликухе по именному камфорту.Отакэ!
Сцуко пришлось фин номер пополнять на 80 для 0444940101,планировалось раз в год в марте,как обычно,но алка на 400грн. заманила))
Врагам посоветую :lol:

Мизантрóп, добрый день. Дайте ИНН, может, я чем-то помогу.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 6770
З нами з: 18.02.13
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 14:40

  Мизантрóп написав:пришлось фин номер пополнять на 80 для 0444940101,планировалось раз в год в марте,как обычно,но алка на 400грн. заманила))

Вы сами создали себе проблему, выпендрившись с фин. номером ;)
Vorlon
 
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