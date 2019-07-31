Додано: Чет 01 сер, 2019 15:09

Здравствуйте, Alfa_Bank ! Скажите, а если сегодня с пакетной карты был выполнен сэп платёж в другой банк (проводка ещё не прошла по счёту, но деньги были с ощадного). Если мне на эту карту будет поступление по сэп из другого банка, то я эти деньги могу закинуть на дох сейф - овера не будет и они не вернуть обратно на карту?