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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7404740574067407

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 988
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
190
Всього голосів : 988
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 14:43

  Alfa_Bank написав:
  Карамболь написав:Здравствуйте Alfa_Bank ! Раньше в меню платежи клиенту Альфа банка было пополнение по номеру счёта, которое выполнялось по расписанию 10-14-17... сейчас такой кнопы нету... подскажите - какую кнопу давить для проведения по счёту сегодняшим числом - пополнение счёта он-лайн или просто пополнение счёта? Буду благодарен за ответы и тем кто пользовался собственноручно

Карамболь, добрый день. Рекомендую пополнение счета онлайн.

А точно проведётся сегодня? Помнится ]Flamingo как-то эксперементировал... и не совсем удачно кажется... :roll:
ps ладно... попробую на небольшой сумме... время для сэпа ещё есть... :wink:
Востаннє редагувалось Карамболь в Чет 01 сер, 2019 14:47, всього редагувалось 1 раз.
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 14:47

  Карамболь написав:
  Alfa_Bank написав:
  Карамболь написав:Здравствуйте Alfa_Bank ! Раньше в меню платежи клиенту Альфа банка было пополнение по номеру счёта, которое выполнялось по расписанию 10-14-17... сейчас такой кнопы нету... подскажите - какую кнопу давить для проведения по счёту сегодняшим числом - пополнение счёта он-лайн или просто пополнение счёта? Буду благодарен за ответы и тем кто пользовался собственноручно

Карамболь, добрый день. Рекомендую пополнение счета онлайн.

А точно проведётся сегодня? Помнится ]Flamingo как-то эксперементировал... и не совсем удачно кажется... :roll:

Если это веб-версия и платеж "Пополнить счет он-лайн", то при пополнении до 19:00 сумма на счет поступает на протяжении 15 минут. Flamingo делал оплату через Мобайл.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 14:48

Alfa_Bank понял, спасибо...
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 14:58

  Vorlon написав:
  Мизантрóп написав:пришлось фин номер пополнять на 80 для 0444940101,планировалось раз в год в марте,как обычно,но алка на 400грн. заманила))

Вы сами создали себе проблему, выпендрившись с фин. номером ;)

так на интертелеком они не вяжут (смс и 3дс в т.ч. )проверял уже,пришлось лайфу вязать на дропа по ссыле на друга. причем где халява на 044 в сдма первый опер начад гудеть,а потом грит набирай с фина разблочу.Но то было ток впервой,потом исчё четыре звонка с фина)) та пох,закроем есичё,врагам рекомендуем :D
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 15:04

  Alfa_Bank написав:
  Мизантрóп написав:Сцуко пришлось фин номер пополнять на 80 для 0444940101,планировалось раз в год в марте,как обычно,но алка на 400грн. заманила))
Врагам посоветую :lol:

Мизантрóп, добрый день. Дайте ИНН, может, я чем-то помогу.

та какой же он добрый :?: :mrgreen: :mrgreen:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 15:09

Здравствуйте, Alfa_Bank ! Скажите, а если сегодня с пакетной карты был выполнен сэп платёж в другой банк (проводка ещё не прошла по счёту, но деньги были с ощадного). Если мне на эту карту будет поступление по сэп из другого банка, то я эти деньги могу закинуть на дох сейф - овера не будет и они не вернуть обратно на карту?
Кассандра
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 15:11

  Кассандра написав:Здравствуйте, Alfa_Bank ! Скажите, а если сегодня с пакетной карты был выполнен сэп платёж в другой банк (проводка ещё не прошла по счёту, но деньги были с ощадного). Если мне на эту карту будет поступление по сэп из другого банка, то я эти деньги могу закинуть на дох сейф - овера не будет и они не вернуть обратно на карту?

ну сепом четко заходят,там квитуются файлы в СЕП ни раз(контрольный Z-файл командует к закрытию пердня)
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 15:17

  Alfa_Bank написав:
  Карамболь написав:
  Alfa_Bank написав:Карамболь, добрый день. Рекомендую пополнение счета онлайн.

А точно проведётся сегодня? Помнится ]Flamingo как-то эксперементировал... и не совсем удачно кажется... :roll:

Если это веб-версия и платеж "Пополнить счет он-лайн", то при пополнении до 19:00 сумма на счет поступает на протяжении 15 минут. Flamingo делал оплату через Мобайл.

Подтверждаю. В июне я в РД тестировал погашение задолженности через мобайл - безуспешно. В июле повторил тест через вэб-МАБ через "Пополнить счёт онлайн" - все прошло отлично.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 15:22

  Кассандра написав:Здравствуйте, Alfa_Bank ! Скажите, а если сегодня с пакетной карты был выполнен сэп платёж в другой банк (проводка ещё не прошла по счёту, но деньги были с ощадного). Если мне на эту карту будет поступление по сэп из другого банка, то я эти деньги могу закинуть на дох сейф - овера не будет и они не вернуть обратно на карту?

Кассандра, добрый день. Овера не будет.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 15:23

  Мизантрóп написав:
  Кассандра написав:Здравствуйте, Alfa_Bank ! Скажите, а если сегодня с пакетной карты был выполнен сэп платёж в другой банк (проводка ещё не прошла по счёту, но деньги были с ощадного). Если мне на эту карту будет поступление по сэп из другого банка, то я эти деньги могу закинуть на дох сейф - овера не будет и они не вернуть обратно на карту?

ну сепом четко заходят,там квитуются файлы в СЕП ни раз(контрольный Z-файл командует к закрытию пердня)

Я в этом не очень понимаю :oops: поэтому и задала вопрос. Меня интересует вопрос- не вернуться ли деньги с доходного сейфа на карту при таком раскладе?

  Alfa_Bank написав:Кассандра, добрый день. Овера не будет.

Alfa_Bank спасибо огромное!
Кассандра
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