Карамболь написав:Здравствуйте Alfa_Bank ! Раньше в меню платежи клиенту Альфа банка было пополнение по номеру счёта, которое выполнялось по расписанию 10-14-17... сейчас такой кнопы нету... подскажите - какую кнопу давить для проведения по счёту сегодняшим числом - пополнение счёта он-лайн или просто пополнение счёта? Буду благодарен за ответы и тем кто пользовался собственноручно
Карамболь, добрый день. Рекомендую пополнение счета онлайн.
А точно проведётся сегодня? Помнится ]Flamingo как-то эксперементировал... и не совсем удачно кажется... ps ладно... попробую на небольшой сумме... время для сэпа ещё есть...
Востаннє редагувалось Карамболь в Чет 01 сер, 2019 14:47, всього редагувалось 1 раз.
Карамболь написав:Здравствуйте Alfa_Bank ! Раньше в меню платежи клиенту Альфа банка было пополнение по номеру счёта, которое выполнялось по расписанию 10-14-17... сейчас такой кнопы нету... подскажите - какую кнопу давить для проведения по счёту сегодняшим числом - пополнение счёта он-лайн или просто пополнение счёта? Буду благодарен за ответы и тем кто пользовался собственноручно
Карамболь, добрый день. Рекомендую пополнение счета онлайн.
А точно проведётся сегодня? Помнится ]Flamingo как-то эксперементировал... и не совсем удачно кажется...
Если это веб-версия и платеж "Пополнить счет он-лайн", то при пополнении до 19:00 сумма на счет поступает на протяжении 15 минут. Flamingo делал оплату через Мобайл.
Мизантрóп написав:пришлось фин номер пополнять на 80 для 0444940101,планировалось раз в год в марте,как обычно,но алка на 400грн. заманила))
Вы сами создали себе проблему, выпендрившись с фин. номером
так на интертелеком они не вяжут (смс и 3дс в т.ч. )проверял уже,пришлось лайфу вязать на дропа по ссыле на друга. причем где халява на 044 в сдма первый опер начад гудеть,а потом грит набирай с фина разблочу.Но то было ток впервой,потом исчё четыре звонка с фина)) та пох,закроем есичё,врагам рекомендуем
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Здравствуйте, Alfa_Bank ! Скажите, а если сегодня с пакетной карты был выполнен сэп платёж в другой банк (проводка ещё не прошла по счёту, но деньги были с ощадного). Если мне на эту карту будет поступление по сэп из другого банка, то я эти деньги могу закинуть на дох сейф - овера не будет и они не вернуть обратно на карту?
Кассандра написав:Здравствуйте, Alfa_Bank ! Скажите, а если сегодня с пакетной карты был выполнен сэп платёж в другой банк (проводка ещё не прошла по счёту, но деньги были с ощадного). Если мне на эту карту будет поступление по сэп из другого банка, то я эти деньги могу закинуть на дох сейф - овера не будет и они не вернуть обратно на карту?
ну сепом четко заходят,там квитуются файлы в СЕП ни раз(контрольный Z-файл командует к закрытию пердня)
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Кассандра написав:Здравствуйте, Alfa_Bank ! Скажите, а если сегодня с пакетной карты был выполнен сэп платёж в другой банк (проводка ещё не прошла по счёту, но деньги были с ощадного). Если мне на эту карту будет поступление по сэп из другого банка, то я эти деньги могу закинуть на дох сейф - овера не будет и они не вернуть обратно на карту?
Кассандра написав:Здравствуйте, Alfa_Bank ! Скажите, а если сегодня с пакетной карты был выполнен сэп платёж в другой банк (проводка ещё не прошла по счёту, но деньги были с ощадного). Если мне на эту карту будет поступление по сэп из другого банка, то я эти деньги могу закинуть на дох сейф - овера не будет и они не вернуть обратно на карту?
ну сепом четко заходят,там квитуются файлы в СЕП ни раз(контрольный Z-файл командует к закрытию пердня)
Я в этом не очень понимаю поэтому и задала вопрос. Меня интересует вопрос- не вернуться ли деньги с доходного сейфа на карту при таком раскладе?
Alfa_Bank написав:Кассандра, добрый день. Овера не будет.