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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 сер, 2019 15:34
Кассандра Золотой мой,серябрянный та алку поди пойми,даже зная всё)) Рисковая она,но я таких люблю.Ну а всё знают только дураки))
Востаннє редагувалось Мизантрóп
в Чет 01 сер, 2019 15:35, всього редагувалось 1 раз.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Мизантрóп
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Додано: Чет 01 сер, 2019 15:35
lel написав: Олег1964 написав:
10% кешбэк за заправки от Глуско и до 30% на кино в Мультиплекс.
Попользуемся.
Ещё и одноразовый промокод прислали- минус 3грн бензин, 1гр газ. Плюс 2% от Глуско. И 20грн за вторую заправку.
Мне тоже. Я езжу много, будем пользовать.
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Олег1964
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Додано: Чет 01 сер, 2019 15:57
Олег1964 написав: lel написав: Олег1964 написав:
10% кешбэк за заправки от Глуско и до 30% на кино в Мультиплекс.
Попользуемся.
Ещё и одноразовый промокод прислали- минус 3грн бензин, 1гр газ. Плюс 2% от Глуско. И 20грн за вторую заправку.
Мне тоже. Я езжу много, будем пользовать.
А почем там 95 обычный, без скидки?
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mihasik
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Додано: Чет 01 сер, 2019 16:14
mihasik написав: Олег1964 написав: Олег1964 написав:
10% кешбэк за заправки от Глуско и до 30% на кино в Мультиплекс.
Попользуемся.
Ещё и одноразовый промокод прислали- минус 3грн бензин, 1гр газ. Плюс 2% от Глуско. И 20грн за вторую заправку.
А почем там 95 обычный, без скидки?
95 обычный по 29.15.
Это заправки медведчука, если что. Топливо там росиянское и 2 гривни скидка для участников боевых действий.
С картой лояльности от 30 литров скидка 1 гривня.
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Олег1964
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Додано: Чет 01 сер, 2019 16:22
Підскажіть, будь ласка, якщо я купую, наприклад, смартфон у Розетці, це буде відноситися до категорії "Техніка"? Де його треба купити, щоб був кешбек?
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taya77
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Додано: Чет 01 сер, 2019 16:26
Вже подивилась, Розетка точно ні, не зарахується.
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