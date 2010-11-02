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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7405740674077408

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 989
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
158
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
191
Всього голосів : 989
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 15:34

Кассандра Золотой мой,серябрянный та алку поди пойми,даже зная всё)) Рисковая она,но я таких люблю.Ну а всё знают только дураки))
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Чет 01 сер, 2019 15:35, всього редагувалось 1 раз.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 15:35

  lel написав:
Олег1964 написав:10% кешбэк за заправки от Глуско и до 30% на кино в Мультиплекс. :shock:
Попользуемся.
Ещё и одноразовый промокод прислали- минус 3грн бензин, 1гр газ. Плюс 2% от Глуско. И 20грн за вторую заправку.


Мне тоже. Я езжу много, будем пользовать.
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 15:57

  Олег1964 написав:
  lel написав:
Олег1964 написав:10% кешбэк за заправки от Глуско и до 30% на кино в Мультиплекс. :shock:
Попользуемся.
Ещё и одноразовый промокод прислали- минус 3грн бензин, 1гр газ. Плюс 2% от Глуско. И 20грн за вторую заправку.


Мне тоже. Я езжу много, будем пользовать.

А почем там 95 обычный, без скидки?
mihasik
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 16:14

  mihasik написав:
  Олег1964 написав:
Олег1964 написав:10% кешбэк за заправки от Глуско и до 30% на кино в Мультиплекс. :shock:
Попользуемся.
Ещё и одноразовый промокод прислали- минус 3грн бензин, 1гр газ. Плюс 2% от Глуско. И 20грн за вторую заправку.


А почем там 95 обычный, без скидки?


95 обычный по 29.15.
Это заправки медведчука, если что. Топливо там росиянское и 2 гривни скидка для участников боевых действий.
С картой лояльности от 30 литров скидка 1 гривня.
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 16:22

Re: Альфа-Банк

Підскажіть, будь ласка, якщо я купую, наприклад, смартфон у Розетці, це буде відноситися до категорії "Техніка"? Де його треба купити, щоб був кешбек?
taya77
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 16:26

Re: Альфа-Банк

Вже подивилась, Розетка точно ні, не зарахується.
taya77
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 17:21

  taya77 написав:Вже подивилась, Розетка точно ні, не зарахується.

А почему нет? Розетка вроде бы как всегда была с мсс 5732, правда покупала там крайний раз в ноябре 2017-го. Может уже поменялся мсс, кто подскажет?
Кассандра
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 18:02

  Кассандра написав: Розетка вроде бы как всегда была с мсс 5732, правда покупала там крайний раз в ноябре 2017-го. Может уже поменялся мсс, кто подскажет?

самозабором продукты 5399
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 18:10

  Мизантрóп написав:
  Кассандра написав: Розетка вроде бы как всегда была с мсс 5732, правда покупала там крайний раз в ноябре 2017-го. Может уже поменялся мсс, кто подскажет?

самозабором продукты 5399

В Альфе это - «Алибаба и др.»
Fylhtq
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 18:16

Re: Альфа-Банк

А у нас такой сети АЗС вообще нет ...
Alfa_Bank, а с БРСМ не планируете акцию в будущем :oops: ?
Arien
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