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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7406740774087409

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 990
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
159
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
191
Всього голосів : 990
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 18:57

  Fylhtq написав:
  Мизантрóп написав:
  Кассандра написав: Розетка вроде бы как всегда была с мсс 5732, правда покупала там крайний раз в ноябре 2017-го. Может уже поменялся мсс, кто подскажет?

самозабором продукты 5399

В Альфе это - «Алибаба и др.»

я моней за 2% верных,алка гонористая коза!
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 19:03

  Alfa_Bank написав:
  Sagittarius написав:Cash U CLUB:
Вопрос/просьба представителю банка. Внести предложение руководству добавить MCC-код: 5065 (Электрические части и оборудование) в категорию "Техника". Сейчас его нет ни в одной категории, а между тем, его имеют некоторые наши интернет магазины техники (розничные), например - networkdiscount.com.ua

Sagittarius, добрый день. Ваше предложение передам. Спасибо.

Спасибо. И еще один такой 5045 нашелся (Компьютеры, периферийное компьютерное оборудование, ПО). Магазины itbox.ua, brain.com.ua. Передайте, пожалуйста тоже.
Sagittarius
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 19:24

  Sagittarius написав:
  Alfa_Bank написав:
  Sagittarius написав:Cash U CLUB:
Вопрос/просьба представителю банка. Внести предложение руководству добавить MCC-код: 5065 (Электрические части и оборудование) в категорию "Техника". Сейчас его нет ни в одной категории, а между тем, его имеют некоторые наши интернет магазины техники (розничные), например - networkdiscount.com.ua

Sagittarius, добрый день. Ваше предложение передам. Спасибо.

Спасибо. И еще один такой 5045 нашелся (Компьютеры, периферийное компьютерное оборудование, ПО). Магазины itbox.ua, brain.com.ua. Передайте, пожалуйста тоже.

Нее, 5065 спецом в игноре стоит. Гляньте исключения по орехам :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 7406740774087409
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