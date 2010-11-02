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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 сер, 2019 18:57
Fylhtq написав: Мизантрóп написав: Кассандра написав:
Розетка вроде бы как всегда была с мсс 5732, правда покупала там крайний раз в ноябре 2017-го. Может уже поменялся мсс, кто подскажет?
самозабором продукты 5399
В Альфе это - «Алибаба и др.»
я моней за 2% верных,алка гонористая коза!
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Додано: Чет 01 сер, 2019 19:03
Alfa_Bank написав: Sagittarius написав:
Cash U CLUB:
Вопрос/просьба представителю банка. Внести предложение руководству добавить MCC-код: 5065 (Электрические части и оборудование) в категорию "Техника". Сейчас его нет ни в одной категории, а между тем, его имеют некоторые наши интернет магазины техники (розничные), например - networkdiscount.com.ua
Sagittarius, добрый день. Ваше предложение передам. Спасибо.
Спасибо. И еще один такой 5045 нашелся (Компьютеры, периферийное компьютерное оборудование, ПО). Магазины itbox.ua, brain.com.ua. Передайте, пожалуйста тоже.
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Додано: Чет 01 сер, 2019 19:24
Sagittarius написав: Alfa_Bank написав: Sagittarius написав:
Cash U CLUB:
Вопрос/просьба представителю банка. Внести предложение руководству добавить MCC-код: 5065 (Электрические части и оборудование) в категорию "Техника". Сейчас его нет ни в одной категории, а между тем, его имеют некоторые наши интернет магазины техники (розничные), например - networkdiscount.com.ua
Sagittarius, добрый день. Ваше предложение передам. Спасибо.
Спасибо. И еще один такой 5045 нашелся (Компьютеры, периферийное компьютерное оборудование, ПО). Магазины itbox.ua, brain.com.ua. Передайте, пожалуйста тоже.
Нее, 5065 спецом в игноре стоит. Гляньте исключения по орехам
... делайте хоть что-нибудь!
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