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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7407740874097410>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 991
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
159
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 991
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 18:57

  Fylhtq написав:
  Мизантрóп написав:
  Кассандра написав: Розетка вроде бы как всегда была с мсс 5732, правда покупала там крайний раз в ноябре 2017-го. Может уже поменялся мсс, кто подскажет?

самозабором продукты 5399

В Альфе это - «Алибаба и др.»

я моней за 2% верных,алка гонористая коза!
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 19:03

  Alfa_Bank написав:
  Sagittarius написав:Cash U CLUB:
Вопрос/просьба представителю банка. Внести предложение руководству добавить MCC-код: 5065 (Электрические части и оборудование) в категорию "Техника". Сейчас его нет ни в одной категории, а между тем, его имеют некоторые наши интернет магазины техники (розничные), например - networkdiscount.com.ua

Sagittarius, добрый день. Ваше предложение передам. Спасибо.

Спасибо. И еще один такой 5045 нашелся (Компьютеры, периферийное компьютерное оборудование, ПО). Магазины itbox.ua, brain.com.ua. Передайте, пожалуйста тоже.
Sagittarius
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 19:24

  Sagittarius написав:
  Alfa_Bank написав:
  Sagittarius написав:Cash U CLUB:
Вопрос/просьба представителю банка. Внести предложение руководству добавить MCC-код: 5065 (Электрические части и оборудование) в категорию "Техника". Сейчас его нет ни в одной категории, а между тем, его имеют некоторые наши интернет магазины техники (розничные), например - networkdiscount.com.ua

Sagittarius, добрый день. Ваше предложение передам. Спасибо.

Спасибо. И еще один такой 5045 нашелся (Компьютеры, периферийное компьютерное оборудование, ПО). Магазины itbox.ua, brain.com.ua. Передайте, пожалуйста тоже.

Нее, 5065 спецом в игноре стоит. Гляньте исключения по орехам :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 20:09

Re: Альфа-Банк

Не могу пополнить депо,пишет Сервіс тимчасово недоступний. Что за ерунда? Пополняю через Маб. Если не ошибаюсь,то можно пополнить до 22-00.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 20:14

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:5065

Да, это в изменениях за февраль: https://cashuclub.com.ua/ru/articles/zmini-do-pravil-cashu-club-z-01022019-9. Но это и есть перечень кодов, которые не указаны в категориях начисления. Написано, что он был сильно сокращен. Значит, у нас есть пожелание, чтобы этот перечень был еще раз сильно сокращен, а почему бы и нет.
Sagittarius
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 20:15

Re: Альфа-Банк

А если в приложении Альфа мобайл сделать пополнение,то какой датой пройдёт пополнение?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 20:30

  _PORT_UA написав:А если в приложении Альфа мобайл сделать пополнение,то какой датой пройдёт пополнение?

А шо-де-чем-когда то пополнение? Мож таки сделаете сами, ну на 1грн, да посмотрите? Регламент опердня(с 9 до 18), после 18..19:00 и после 22:00 может отличаться. Обычно за 1..2 опердня все становится ясно.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 20:40

Re: Альфа-Банк

Алярм. Хелп.
Покупка 29.07 о 19.15. Карта без власних коштів. Пропозиція розсрочку. Відразу підтверджую. О 19.25 підтвердження заявки на розсрочку. Сьогодні зранку сума вже списана. Ввечорі чекав на підтвердження розсрочки. Фігвам.
А завтра останній день перед РД (РД в неділю неділя 04-го). Враховуючи, що росрочки приходять +- в час проведення торгівельної операції, а це вже після закриття банківського дня. "Шотояачькую", що і на РКО попаду, і розсрочка в суботу активується.
Підкажіть, як вийти з мінімальними втратами?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 20:42

  Кочевник написав:Алярм. Хелп.
Покупка 29.07 о 19.15. Карта без власних коштів. Пропозиція розсрочку. Відразу підтверджую. О 19.25 підтвердження заявки на розсрочку. Сьогодні зранку сума вже списана. Ввечорі чекав на підтвердження розсрочки. Фігвам.
А завтра останній день перед РД (РД в неділю неділя 04-го). Враховуючи, що росрочки приходять +- в час проведення торгівельної операції, а це вже після закриття банківського дня. "Шотояачькую", що і на РКО попаду, і розсрочка в суботу активується.
Підкажіть, як вийти з мінімальними втратами?

Заплатить все и сразу,тогда точно не будет 60 грн в минусе
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 20:46

Re: Альфа-Банк

Але й не бде розсрочки :(
Кочевник
 
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