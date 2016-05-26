Sagittarius написав:Cash U CLUB: Вопрос/просьба представителю банка. Внести предложение руководству добавить MCC-код: 5065 (Электрические части и оборудование) в категорию "Техника". Сейчас его нет ни в одной категории, а между тем, его имеют некоторые наши интернет магазины техники (розничные), например - networkdiscount.com.ua
Sagittarius, добрый день. Ваше предложение передам. Спасибо.
Спасибо. И еще один такой 5045 нашелся (Компьютеры, периферийное компьютерное оборудование, ПО). Магазины itbox.ua, brain.com.ua. Передайте, пожалуйста тоже.
Sagittarius написав:Cash U CLUB: Вопрос/просьба представителю банка. Внести предложение руководству добавить MCC-код: 5065 (Электрические части и оборудование) в категорию "Техника". Сейчас его нет ни в одной категории, а между тем, его имеют некоторые наши интернет магазины техники (розничные), например - networkdiscount.com.ua
Sagittarius, добрый день. Ваше предложение передам. Спасибо.
Спасибо. И еще один такой 5045 нашелся (Компьютеры, периферийное компьютерное оборудование, ПО). Магазины itbox.ua, brain.com.ua. Передайте, пожалуйста тоже.
Нее, 5065 спецом в игноре стоит. Гляньте исключения по орехам
_PORT_UA написав:А если в приложении Альфа мобайл сделать пополнение,то какой датой пройдёт пополнение?
А шо-де-чем-когда то пополнение? Мож таки сделаете сами, ну на 1грн, да посмотрите? Регламент опердня(с 9 до 18), после 18..19:00 и после 22:00 может отличаться. Обычно за 1..2 опердня все становится ясно.
Алярм. Хелп. Покупка 29.07 о 19.15. Карта без власних коштів. Пропозиція розсрочку. Відразу підтверджую. О 19.25 підтвердження заявки на розсрочку. Сьогодні зранку сума вже списана. Ввечорі чекав на підтвердження розсрочки. Фігвам. А завтра останній день перед РД (РД в неділю неділя 04-го). Враховуючи, що росрочки приходять +- в час проведення торгівельної операції, а це вже після закриття банківського дня. "Шотояачькую", що і на РКО попаду, і розсрочка в суботу активується. Підкажіть, як вийти з мінімальними втратами?
Кочевник написав:Алярм. Хелп. Покупка 29.07 о 19.15. Карта без власних коштів. Пропозиція розсрочку. Відразу підтверджую. О 19.25 підтвердження заявки на розсрочку. Сьогодні зранку сума вже списана. Ввечорі чекав на підтвердження розсрочки. Фігвам. А завтра останній день перед РД (РД в неділю неділя 04-го). Враховуючи, що росрочки приходять +- в час проведення торгівельної операції, а це вже після закриття банківського дня. "Шотояачькую", що і на РКО попаду, і розсрочка в суботу активується. Підкажіть, як вийти з мінімальними втратами?
Заплатить все и сразу,тогда точно не будет 60 грн в минусе