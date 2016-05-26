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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7407740874097410

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 991
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
159
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 991
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 20:50

Re: Альфа-Банк

  Кочевник написав:Хелп

А мож в Рассрочках уже она есть? Гляньте.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 20:52

  _PORT_UA написав:Не могу пополнить депо,пишет Сервіс тимчасово недоступний. Что за ерунда? Пополняю через Маб. Если не ошибаюсь,то можно пополнить до 22-00.

Ошибаетесь, к сожалению - то в теории :( На практике - если не пополнились гле-то до 20:30, то далее следует те, що ви зараз маєте - Сервіс тимчасово недоступний
Кассандра
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 20:54

  clientage написав:
  Кочевник написав:Хелп

А мож в Рассрочках уже она есть? Гляньте.

Немає. Дивився і о 20.00, і перед написанням на форумі. Чекав, може Альоша виправиться.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 20:58

Re: Альфа-Банк

В общем через браузер все также пишет "Сервис тимчасово недоступний". Через приложение проведется завтрашней датой. Что за ерунда? Ведь в своё время фигурировало время до 22-00 для пополнений текущим днём. Хочу верить,что ув.представитель Alfabank даст подробную инфу по времени открытия/пополнения депо,чтобы эти операции прошли сегодняшним днём. Из за того,что в МАБ не работал, я не дополучу часть %.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 21:00

  Кассандра написав:
  _PORT_UA написав:Не могу пополнить депо,пишет Сервіс тимчасово недоступний. Что за ерунда? Пополняю через Маб. Если не ошибаюсь,то можно пополнить до 22-00.

Ошибаетесь, к сожалению - то в теории :( На практике - если не пополнились гле-то до 20:30, то далее следует те, що ви зараз маєте - Сервіс тимчасово недоступний

Очень жаль. В этом вся Алла. Обложка красивая,но наполнение и реализация бывает так себе.Может и к лучшему, возможно лучше обналички эту сумму.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 22:24

Re: Альфа-Банк

Кочевник написав:Алярм. Хелп.
Покупка 29.07 о 19.15. Карта без власних коштів. Пропозиція розсрочку. Відразу підтверджую. О 19.25 підтвердження заявки на розсрочку. Сьогодні зранку сума вже списана. Ввечорі чекав на підтвердження розсрочки. Фігвам.
А завтра останній день перед РД (РД в неділю неділя 04-го). Враховуючи, що росрочки приходять +- в час проведення торгівельної операції, а це вже після закриття банківського дня.

Если завтра с утра не переведут то имхо рассрочка за 60 грн получится.
Что б так не переживать в будущем не подтверждает такие траты сразу. Дождитесь проведения их по счету. Тогда они сразу переводятся после запроса.
Aps
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