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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 сер, 2019 20:50
Кочевник написав:
Хелп
А мож в Рассрочках уже она есть? Гляньте.
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 01 сер, 2019 20:52
_PORT_UA написав:
Не могу пополнить депо,пишет Сервіс тимчасово недоступний. Что за ерунда? Пополняю через Маб. Если не ошибаюсь,то можно пополнить до 22-00.
Ошибаетесь, к сожалению - то в теории
На практике - если не пополнились гле-то до 20:30, то далее следует те, що ви зараз маєте - Сервіс тимчасово недоступний
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Кассандра
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Додано: Чет 01 сер, 2019 20:54
clientage написав: Кочевник написав:
Хелп
А мож в Рассрочках уже она есть? Гляньте.
Немає. Дивився і о 20.00, і перед написанням на форумі. Чекав, може Альоша виправиться.
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Кочевник
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Додано: Чет 01 сер, 2019 20:58
В общем через браузер все также пишет "Сервис тимчасово недоступний". Через приложение проведется завтрашней датой. Что за ерунда? Ведь в своё время фигурировало время до 22-00 для пополнений текущим днём. Хочу верить,что ув.представитель Alfabank даст подробную инфу по времени открытия/пополнения депо,чтобы эти операции прошли сегодняшним днём. Из за того,что в МАБ не работал, я не дополучу часть %.
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_PORT_UA
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Додано: Чет 01 сер, 2019 21:00
Кассандра написав: _PORT_UA написав:
Не могу пополнить депо,пишет Сервіс тимчасово недоступний. Что за ерунда? Пополняю через Маб. Если не ошибаюсь,то можно пополнить до 22-00.
Ошибаетесь, к сожалению - то в теории
На практике - если не пополнились гле-то до 20:30, то далее следует те, що ви зараз маєте - Сервіс тимчасово недоступний
Очень жаль. В этом вся Алла. Обложка красивая,но наполнение и реализация бывает так себе.Может и к лучшему, возможно лучше обналички эту сумму.
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_PORT_UA
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Додано: Чет 01 сер, 2019 22:24
Кочевник написав:Алярм. Хелп.
Покупка 29.07 о 19.15. Карта без власних коштів. Пропозиція розсрочку. Відразу підтверджую. О 19.25 підтвердження заявки на розсрочку. Сьогодні зранку сума вже списана. Ввечорі чекав на підтвердження розсрочки. Фігвам.
А завтра останній день перед РД (РД в неділю неділя 04-го). Враховуючи, що росрочки приходять +- в час проведення торгівельної операції, а це вже після закриття банківського дня.
Если завтра с утра не переведут то имхо рассрочка за 60 грн получится.
Что б так не переживать в будущем не подтверждает такие траты сразу. Дождитесь проведения их по счету. Тогда они сразу переводятся после запроса.
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