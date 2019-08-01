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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7408740974107411>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 991
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
159
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 991
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 20:50

Re: Альфа-Банк

  Кочевник написав:Хелп

А мож в Рассрочках уже она есть? Гляньте.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 20:52

  _PORT_UA написав:Не могу пополнить депо,пишет Сервіс тимчасово недоступний. Что за ерунда? Пополняю через Маб. Если не ошибаюсь,то можно пополнить до 22-00.

Ошибаетесь, к сожалению - то в теории :( На практике - если не пополнились гле-то до 20:30, то далее следует те, що ви зараз маєте - Сервіс тимчасово недоступний
Кассандра
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 20:54

  clientage написав:
  Кочевник написав:Хелп

А мож в Рассрочках уже она есть? Гляньте.

Немає. Дивився і о 20.00, і перед написанням на форумі. Чекав, може Альоша виправиться.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 20:58

Re: Альфа-Банк

В общем через браузер все также пишет "Сервис тимчасово недоступний". Через приложение проведется завтрашней датой. Что за ерунда? Ведь в своё время фигурировало время до 22-00 для пополнений текущим днём. Хочу верить,что ув.представитель Alfabank даст подробную инфу по времени открытия/пополнения депо,чтобы эти операции прошли сегодняшним днём. Из за того,что в МАБ не работал, я не дополучу часть %.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 21:00

  Кассандра написав:
  _PORT_UA написав:Не могу пополнить депо,пишет Сервіс тимчасово недоступний. Что за ерунда? Пополняю через Маб. Если не ошибаюсь,то можно пополнить до 22-00.

Ошибаетесь, к сожалению - то в теории :( На практике - если не пополнились гле-то до 20:30, то далее следует те, що ви зараз маєте - Сервіс тимчасово недоступний

Очень жаль. В этом вся Алла. Обложка красивая,но наполнение и реализация бывает так себе.Может и к лучшему, возможно лучше обналички эту сумму.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 22:24

Re: Альфа-Банк

Кочевник написав:Алярм. Хелп.
Покупка 29.07 о 19.15. Карта без власних коштів. Пропозиція розсрочку. Відразу підтверджую. О 19.25 підтвердження заявки на розсрочку. Сьогодні зранку сума вже списана. Ввечорі чекав на підтвердження розсрочки. Фігвам.
А завтра останній день перед РД (РД в неділю неділя 04-го). Враховуючи, що росрочки приходять +- в час проведення торгівельної операції, а це вже після закриття банківського дня.

Если завтра с утра не переведут то имхо рассрочка за 60 грн получится.
Что б так не переживать в будущем не подтверждает такие траты сразу. Дождитесь проведения их по счету. Тогда они сразу переводятся после запроса.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 07:03

  clientage написав:
  Кочевник написав:Хелп

А мож в Рассрочках уже она есть? Гляньте.

Сьогодні зранку з`явилася. Без смс.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 07:13

  Arien написав:А у нас такой сети АЗС вообще нет ...
Alfa_Bank, а с БРСМ не планируете акцию в будущем :oops: ?

Arien, доброе утро. В ближайшее время нет, а там посмотрим :wink:
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 07:16

  Sagittarius написав:
  Alfa_Bank написав:
  Sagittarius написав:Cash U CLUB:
Вопрос/просьба представителю банка. Внести предложение руководству добавить MCC-код: 5065 (Электрические части и оборудование) в категорию "Техника". Сейчас его нет ни в одной категории, а между тем, его имеют некоторые наши интернет магазины техники (розничные), например - networkdiscount.com.ua

Sagittarius, добрый день. Ваше предложение передам. Спасибо.

Спасибо. И еще один такой 5045 нашелся (Компьютеры, периферийное компьютерное оборудование, ПО). Магазины itbox.ua, brain.com.ua. Передайте, пожалуйста тоже.

Sagittarius, доброе утро. Этот МСС входит в категорию оптовых поставок, а такой тип категорий в ПЛ не участвует.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 07:31

Ув. представитель! Не так давно, в ответ на мой вопрос об отражении операций по снятию с картсчета через кассу в выписках, вы отвечали, что снятие наличных через кассу отражается (проводится) в день проведения операции. Однако, проверив ваше утверждение на практике, вижу в МуАльфе, что датой операции стоит 31.07, а датой проводки 01.08. Получается, что фактически в августе у меня осталась уже только одна бесплатная операция?
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
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