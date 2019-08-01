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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7408740974107411

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 991
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
159
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 991
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 07:41

  Solar_simfi написав:Ув. представитель! Не так давно, в ответ на мой вопрос об отражении операций по снятию с картсчета через кассу в выписках, вы отвечали, что снятие наличных через кассу отражается в день проведения операции. Однако, проверив ваше утверждение на практике, вижу в МуАльфе, что датой операции стоит 31.07, а датой проводки 01.08. Получается, что фактически в августе у меня осталась уже только одна бесплатная операция?

Solar_simfi, доброе утро. Вот мой ответ: "Отражение в выписке снятия наличных день-в-день проходит, если выдача ДС происходит через заявление на снятие со счета, все остальные операции снятия отражаются в выписке на след. рабочий день". У вас было снятие в кассе через ПОС-терминал, это не снятие по заявлению и оно отобразилось на след.раб.день. В августе осталось одно бесплатное снятие + лимит на банкоматы + если снимаете сумму с депозита по заявлению (через специалиста, без использования ПОС-терминала), это тоже бесплатно.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 07:56

  _PORT_UA написав:В общем через браузер все также пишет "Сервис тимчасово недоступний". Через приложение проведется завтрашней датой. Что за ерунда? Ведь в своё время фигурировало время до 22-00 для пополнений текущим днём. Хочу верить,что ув.представитель Alfabank даст подробную инфу по времени открытия/пополнения депо,чтобы эти операции прошли сегодняшним днём. Из за того,что в МАБ не работал, я не дополучу часть %.

_PORT_UA, добрый день. Буду уточнять. Отпишусь.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 6774
З нами з: 18.02.13
Подякував: 61 раз.
Подякували: 568 раз.
 
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1
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 08:17

  Alfa_Bank написав:
  _PORT_UA написав:В общем через браузер все также пишет "Сервис тимчасово недоступний". Через приложение проведется завтрашней датой. Что за ерунда? Ведь в своё время фигурировало время до 22-00 для пополнений текущим днём. Хочу верить,что ув.представитель Alfabank даст подробную инфу по времени открытия/пополнения депо,чтобы эти операции прошли сегодняшним днём. Из за того,что в МАБ не работал, я не дополучу часть %.

_PORT_UA, добрый день. Буду уточнять. Отпишусь.

Пожалуйста, уточните. Не очень нравится такой подход. Иной раз лучше обналичить тогда,чем рассчитывать на работающий регламент для пополнения.
_PORT_UA
 
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