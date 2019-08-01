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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7409741074117412>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 991
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
159
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 991
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 07:41

  Solar_simfi написав:Ув. представитель! Не так давно, в ответ на мой вопрос об отражении операций по снятию с картсчета через кассу в выписках, вы отвечали, что снятие наличных через кассу отражается в день проведения операции. Однако, проверив ваше утверждение на практике, вижу в МуАльфе, что датой операции стоит 31.07, а датой проводки 01.08. Получается, что фактически в августе у меня осталась уже только одна бесплатная операция?

Solar_simfi, доброе утро. Вот мой ответ: "Отражение в выписке снятия наличных день-в-день проходит, если выдача ДС происходит через заявление на снятие со счета, все остальные операции снятия отражаются в выписке на след. рабочий день". У вас было снятие в кассе через ПОС-терминал, это не снятие по заявлению и оно отобразилось на след.раб.день. В августе осталось одно бесплатное снятие + лимит на банкоматы + если снимаете сумму с депозита по заявлению (через специалиста, без использования ПОС-терминала), это тоже бесплатно.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 07:56

  _PORT_UA написав:В общем через браузер все также пишет "Сервис тимчасово недоступний". Через приложение проведется завтрашней датой. Что за ерунда? Ведь в своё время фигурировало время до 22-00 для пополнений текущим днём. Хочу верить,что ув.представитель Alfabank даст подробную инфу по времени открытия/пополнения депо,чтобы эти операции прошли сегодняшним днём. Из за того,что в МАБ не работал, я не дополучу часть %.

_PORT_UA, добрый день. Буду уточнять. Отпишусь.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 6776
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 08:17

  Alfa_Bank написав:
  _PORT_UA написав:В общем через браузер все также пишет "Сервис тимчасово недоступний". Через приложение проведется завтрашней датой. Что за ерунда? Ведь в своё время фигурировало время до 22-00 для пополнений текущим днём. Хочу верить,что ув.представитель Alfabank даст подробную инфу по времени открытия/пополнения депо,чтобы эти операции прошли сегодняшним днём. Из за того,что в МАБ не работал, я не дополучу часть %.

_PORT_UA, добрый день. Буду уточнять. Отпишусь.

Пожалуйста, уточните. Не очень нравится такой подход. Иной раз лучше обналичить тогда,чем рассчитывать на работающий регламент для пополнения.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 08:49

  Alfa_Bank написав:
  Aps написав:
  Aps написав:Alfa_Bank
Сегодня уже 4-й раз блокируют МАБ.
Звоню разблокируют. При следующем входе опять блок.
Сколько надо раз позвонить что бы перестали морочить голову клиенту?


Позвонил очередной раз. КЦ разблокировал.
Сразу не заходил. Сделал паузу.
Пытаюсь зайти "Доступ заблокований"

Т.е. разблокировка от КЦ, то филькина грамота получается.
Где-то поставили галочку и МАБ блочится по новой.
Видать это уже фирменный стиль банка по нововнедрениям. :(

Альфа банк что делать подскажите?

Aps, добрый день. Создана заявка в IT-отдел. Ожидаем ответ.

вчера с новым акком такое же диво было.А сегодня еще два старых акка: пригласившего и ни при делах)) У пенсов аж давление скакануло,пришлось коньяком сбивать
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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 08:50

Alfa_Bank, скажіть будь-ласка, на скількох форумах ви ведете боротьбу з абонентами? ;)
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 08:59

  Мизантрóп написав:вчера с новым акком такое же диво было.А сегодня еще два старых акка: пригласившего и ни при делах)) У пенсов аж давление скакануло,пришлось коньяком сбивать

Мизантрóп, добрый день. Такое уведомление появляется, если некорректно вводить пароль.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 09:02

  Кочевник написав:Alfa_Bank, скажіть будь-ласка, на скількох форумах ви ведете боротьбу з абонентами? ;)

Кочевник, доброго дня. Чому ж боротьбу?) Я б сказала, намагаюсь допомогти з відповідями. У мене їх багато, не лічила навіть) Ще є колеги, что ведуть месенджери, ФБ і подібні канали комунікацій.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 09:09

  Мизантрóп написав:
вчера с новым акком такое же диво было.А сегодня еще два старых акка: пригласившего и ни при делах)) У пенсов аж давление скакануло,пришлось коньяком сбивать
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Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 09:31

  Alfa_Bank написав:
  Мизантрóп написав:вчера с новым акком такое же диво было.А сегодня еще два старых акка: пригласившего и ни при делах)) У пенсов аж давление скакануло,пришлось коньяком сбивать

Мизантрóп, добрый день. Такое уведомление появляется, если некорректно вводить пароль.

все корректно-то легенда.Есть баг! Вчера один акк решили только с Вами,горячка некомпетентна.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 09:36

  Мизантрóп написав:
  Alfa_Bank написав:
  Мизантрóп написав:вчера с новым акком такое же диво было.А сегодня еще два старых акка: пригласившего и ни при делах)) У пенсов аж давление скакануло,пришлось коньяком сбивать

Мизантрóп, добрый день. Такое уведомление появляется, если некорректно вводить пароль.

все корректно-то легенда.Есть баг! Вчера один акк решили только с Вами,горячка некомпетентна.


То не баг а фитча. )
Горячка разблокирует, но потом оно блокируется снова.
Попускает только через сколько-то там часов.
Ходите с разных устройств в приложение или через какой то приличный интервал.
Aps
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