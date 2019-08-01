Додано: П'ят 02 сер, 2019 07:41

Solar_simfi написав: Ув. представитель! Не так давно, в ответ на мой вопрос об отражении операций по снятию с картсчета через кассу в выписках, вы отвечали, что снятие наличных через кассу отражается в день проведения операции. Однако, проверив ваше утверждение на практике, вижу в МуАльфе, что датой операции стоит 31.07, а датой проводки 01.08. Получается, что фактически в августе у меня осталась уже только одна бесплатная операция? Ув. представитель! Не так давно, в ответ на мой вопрос об отражении операций по снятию с картсчета через кассу в выписках, вы отвечали, что снятие наличных через кассу отражается в день проведения операции. Однако, проверив ваше утверждение на практике, вижу в МуАльфе, что датой операции стоит 31.07, а датой проводки 01.08. Получается, что фактически в августе у меня осталась уже только одна бесплатная операция?

Solar_simfi, доброе утро. Вот мой ответ: "Отражение в выписке снятия наличных день-в-день проходит, если выдача ДС происходит через заявление на снятие со счета, все остальные операции снятия отражаются в выписке на след. рабочий день". У вас было снятие в кассе через ПОС-терминал, это не снятие по заявлению и оно отобразилось на след.раб.день. В августе осталось одно бесплатное снятие + лимит на банкоматы + если снимаете сумму с депозита по заявлению (через специалиста, без использования ПОС-терминала), это тоже бесплатно.