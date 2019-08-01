Solar_simfi написав:Ув. представитель! Не так давно, в ответ на мой вопрос об отражении операций по снятию с картсчета через кассу в выписках, вы отвечали, что снятие наличных через кассу отражается в день проведения операции. Однако, проверив ваше утверждение на практике, вижу в МуАльфе, что датой операции стоит 31.07, а датой проводки 01.08. Получается, что фактически в августе у меня осталась уже только одна бесплатная операция?
Solar_simfi, доброе утро. Вот мой ответ: "Отражение в выписке снятия наличных день-в-день проходит, если выдача ДС происходит через заявление на снятие со счета, все остальные операции снятия отражаются в выписке на след. рабочий день". У вас было снятие в кассе через ПОС-терминал, это не снятие по заявлению и оно отобразилось на след.раб.день. В августе осталось одно бесплатное снятие + лимит на банкоматы + если снимаете сумму с депозита по заявлению (через специалиста, без использования ПОС-терминала), это тоже бесплатно.
_PORT_UA написав:В общем через браузер все также пишет "Сервис тимчасово недоступний". Через приложение проведется завтрашней датой. Что за ерунда? Ведь в своё время фигурировало время до 22-00 для пополнений текущим днём. Хочу верить,что ув.представитель Alfabank даст подробную инфу по времени открытия/пополнения депо,чтобы эти операции прошли сегодняшним днём. Из за того,что в МАБ не работал, я не дополучу часть %.
_PORT_UA написав:В общем через браузер все также пишет "Сервис тимчасово недоступний". Через приложение проведется завтрашней датой. Что за ерунда? Ведь в своё время фигурировало время до 22-00 для пополнений текущим днём. Хочу верить,что ув.представитель Alfabank даст подробную инфу по времени открытия/пополнения депо,чтобы эти операции прошли сегодняшним днём. Из за того,что в МАБ не работал, я не дополучу часть %.
_PORT_UA, добрый день. Буду уточнять. Отпишусь.
Пожалуйста, уточните. Не очень нравится такой подход. Иной раз лучше обналичить тогда,чем рассчитывать на работающий регламент для пополнения.
Мизантрóп написав: вчера с новым акком такое же диво было.А сегодня еще два старых акка: пригласившего и ни при делах)) У пенсов аж давление скакануло,пришлось коньяком сбивать
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