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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 сер, 2019 09:42
Re: Альфа-Банк
Хтось знає, який МСС в Сінево? Алла його в аптеки запише чи треба інше щось для кишмишу?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 09:45
Re: Альфа-Банк
Я реально возмущён. Конечно многие скажут,что нужно ориентироваться по регламентам зачислений и т.д. Возмножно,вы будете правы. Но...
Вчера где то с 20-40 до 22-00 пробовал сделать пополнение в Мабе,но все время писало Сервис тимчасово недоступний. С приложения Альфамобайл удалось сделать пополнение, но в Мабе сразу выбило,что будет завершено сегодня-2.08. Сегодня ждал, когда оно присоединится к вкладу. Этого не произошло. И в выписке пополнения указано,что дата зарахування 5.08!!! Вот тебе и пополнил называется 1.08,когда реально зачисление только 5.08.
Что за дурацкое время зачисления у Альфамобайл и МАБ. Я негодую!
Додано: П'ят 02 сер, 2019 09:47
Re: Альфа-Банк
три года ходил с одного в два акка и всегда порядок.Тут чёрт дергнул друзей позвать)) Пля акция "приведи врага"
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: П'ят 02 сер, 2019 09:49
Re: Альфа-Банк
чую коневод ибан тот крутит IBAN в Україні
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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