Додано: П'ят 02 сер, 2019 09:45

Я реально возмущён. Конечно многие скажут,что нужно ориентироваться по регламентам зачислений и т.д. Возмножно,вы будете правы. Но...

Вчера где то с 20-40 до 22-00 пробовал сделать пополнение в Мабе,но все время писало Сервис тимчасово недоступний. С приложения Альфамобайл удалось сделать пополнение, но в Мабе сразу выбило,что будет завершено сегодня-2.08. Сегодня ждал, когда оно присоединится к вкладу. Этого не произошло. И в выписке пополнения указано,что дата зарахування 5.08!!! Вот тебе и пополнил называется 1.08,когда реально зачисление только 5.08.

Что за дурацкое время зачисления у Альфамобайл и МАБ. Я негодую!