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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7410741174127413>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 991
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
159
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 991
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 09:42

Re: Альфа-Банк

Хтось знає, який МСС в Сінево? Алла його в аптеки запише чи треба інше щось для кишмишу?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін H6EIAVL minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 09:45

Re: Альфа-Банк

Я реально возмущён. Конечно многие скажут,что нужно ориентироваться по регламентам зачислений и т.д. Возмножно,вы будете правы. Но...
Вчера где то с 20-40 до 22-00 пробовал сделать пополнение в Мабе,но все время писало Сервис тимчасово недоступний. С приложения Альфамобайл удалось сделать пополнение, но в Мабе сразу выбило,что будет завершено сегодня-2.08. Сегодня ждал, когда оно присоединится к вкладу. Этого не произошло. И в выписке пополнения указано,что дата зарахування 5.08!!! Вот тебе и пополнил называется 1.08,когда реально зачисление только 5.08.
Что за дурацкое время зачисления у Альфамобайл и МАБ. Я негодую!
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 09:47

Re: Альфа-Банк

  Aps написав:Ходите с разных устройств в приложение или через какой то приличный интервал.
три года ходил с одного в два акка и всегда порядок.Тут чёрт дергнул друзей позвать)) Пля акция "приведи врага" :mrgreen:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 09:49

Re: Альфа-Банк

  _PORT_UA написав:только 5.08.
Что за дурацкое время зачисления у Альфамобайл и МАБ. Я негодую!
чую коневод ибан тот крутит IBAN в Україні
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 10:01

  _PORT_UA написав:Я реально возмущён. Конечно многие скажут,что нужно ориентироваться по регламентам зачислений и т.д. Возмножно,вы будете правы. Но...
Вчера где то с 20-40 до 22-00 пробовал сделать пополнение в Мабе,но все время писало Сервис тимчасово недоступний. С приложения Альфамобайл удалось сделать пополнение, но в Мабе сразу выбило,что будет завершено сегодня-2.08. Сегодня ждал, когда оно присоединится к вкладу. Этого не произошло. И в выписке пополнения указано,что дата зарахування 5.08!!! Вот тебе и пополнил называется 1.08,когда реально зачисление только 5.08.
Что за дурацкое время зачисления у Альфамобайл и МАБ. Я негодую!

Не тратьте нервы раньше времени. Дата зарахування у Аллы абсолютно отфонарный реквизит, который очень часто не совпадает с реальным зачислением средств. У меня было множество раз когда там стоял понедельник, а реально деньги проводились по счету в пятницу. Были предложения убрать его, чтобы её вводил людей в заблуждение, но коневодам он зачем-то нужен. А чтобы узнать когда оно будет на вкладе лучше спросите офпреда
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 10:05

  _PORT_UA написав:Я реально возмущён. Конечно многие скажут,что нужно ориентироваться по регламентам зачислений и т.д. Возмножно,вы будете правы. Но...
Вчера где то с 20-40 до 22-00 пробовал сделать пополнение в Мабе,но все время писало Сервис тимчасово недоступний. С приложения Альфамобайл удалось сделать пополнение, но в Мабе сразу выбило,что будет завершено сегодня-2.08. Сегодня ждал, когда оно присоединится к вкладу. Этого не произошло. И в выписке пополнения указано,что дата зарахування 5.08!!! Вот тебе и пополнил называется 1.08,когда реально зачисление только 5.08.
Что за дурацкое время зачисления у Альфамобайл и МАБ. Я негодую!

_PORT_UA, проверьте, пожалуйста, сумма пополнения на депозите, в МАБ это видно в выписке по депозиту. В квитанции, что формируете смотрите дату проводки.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 10:10

  Мизантрóп написав:
  Aps написав:Ходите с разных устройств в приложение или через какой то приличный интервал.
три года ходил с одного в два акка и всегда порядок.Тут чёрт дергнул друзей позвать)) Пля акция "приведи врага" :mrgreen:


Третий лишний. )
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 10:13

  _PORT_UA написав:Вчера где то с 20-40 до 22-00 пробовал сделать пополнение в Мабе,но все время писало Сервис тимчасово недоступний. С приложения Альфамобайл удалось сделать пополнение, но в Мабе сразу выбило,что будет завершено сегодня-2.08. Сегодня ждал, когда оно присоединится к вкладу. Этого не произошло. И в выписке пополнения указано,что дата зарахування 5.08!!! Вот тебе и пополнил называется 1.08,когда реально зачисление только 5.08.
Что за дурацкое время зачисления у Альфамобайл и МАБ. Я негодую!

Офпреду
А есть где то официальный документ с указанием времени до которого можно пополнить депозит в МАБе что бы прошло сегодняшним днем?
А то это "Сервис тимчасово недоступний" что то уж сильно на постоянке после 20-30 висит в МАБе
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 10:33

  _PORT_UA написав:Я реально возмущён. Конечно многие скажут,что нужно ориентироваться по регламентам зачислений и т.д. Возмножно,вы будете правы. Но...
Вчера где то с 20-40 до 22-00 пробовал сделать пополнение в Мабе,но все время писало Сервис тимчасово недоступний. С приложения Альфамобайл удалось сделать пополнение, но в Мабе сразу выбило,что будет завершено сегодня-2.08. Сегодня ждал, когда оно присоединится к вкладу. Этого не произошло. И в выписке пополнения указано,что дата зарахування 5.08!!! Вот тебе и пополнил называется 1.08,когда реально зачисление только 5.08.
Что за дурацкое время зачисления у Альфамобайл и МАБ. Я негодую!

Я уже наступал на эти грабли и описывал ситуацию пару страниц назад.
Мобайлом для перечислений пользоваться нельзя, там другой регламент, да и тот глючит. Вот и весь сказ пока.
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 11:01

  mephala написав:
  _PORT_UA написав:Вчера где то с 20-40 до 22-00 пробовал сделать пополнение в Мабе,но все время писало Сервис тимчасово недоступний. С приложения Альфамобайл удалось сделать пополнение, но в Мабе сразу выбило,что будет завершено сегодня-2.08. Сегодня ждал, когда оно присоединится к вкладу. Этого не произошло. И в выписке пополнения указано,что дата зарахування 5.08!!! Вот тебе и пополнил называется 1.08,когда реально зачисление только 5.08.
Что за дурацкое время зачисления у Альфамобайл и МАБ. Я негодую!

Офпреду
А есть где то официальный документ с указанием времени до которого можно пополнить депозит в МАБе что бы прошло сегодняшним днем?
А то это "Сервис тимчасово недоступний" что то уж сильно на постоянке после 20-30 висит в МАБе

mephala, добрый день. На уточнении.
Alfa_Bank
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