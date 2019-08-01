|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 сер, 2019 09:42
Хтось знає, який МСС в Сінево? Алла його в аптеки запише чи треба інше щось для кишмишу?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін H6EIAVL minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
-
chipmunk
-
-
- Повідомлень: 8240
- З нами з: 15.04.09
- Подякував: 433 раз.
- Подякували: 494 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 сер, 2019 09:45
Я реально возмущён. Конечно многие скажут,что нужно ориентироваться по регламентам зачислений и т.д. Возмножно,вы будете правы. Но...
Вчера где то с 20-40 до 22-00 пробовал сделать пополнение в Мабе,но все время писало Сервис тимчасово недоступний. С приложения Альфамобайл удалось сделать пополнение, но в Мабе сразу выбило,что будет завершено сегодня-2.08. Сегодня ждал, когда оно присоединится к вкладу. Этого не произошло. И в выписке пополнения указано,что дата зарахування 5.08!!! Вот тебе и пополнил называется 1.08,когда реально зачисление только 5.08.
Что за дурацкое время зачисления у Альфамобайл и МАБ. Я негодую!
-
_PORT_UA
-
-
- Повідомлень: 221
- З нами з: 09.02.14
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 сер, 2019 09:47
Aps написав:
Ходите с разных устройств в приложение или через какой то приличный интервал.
три года ходил с одного в два акка и всегда порядок.Тут чёрт дергнул друзей позвать)) Пля акция "приведи врага"
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 2761
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 344 раз.
- Подякували: 363 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 02 сер, 2019 09:49
_PORT_UA написав:
только 5.08.
Что за дурацкое время зачисления у Альфамобайл и МАБ. Я негодую!
чую коневод ибан тот крутит IBAN в Україні
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 2761
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 344 раз.
- Подякували: 363 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 02 сер, 2019 10:01
_PORT_UA написав:
Я реально возмущён. Конечно многие скажут,что нужно ориентироваться по регламентам зачислений и т.д. Возмножно,вы будете правы. Но...
Вчера где то с 20-40 до 22-00 пробовал сделать пополнение в Мабе,но все время писало Сервис тимчасово недоступний. С приложения Альфамобайл удалось сделать пополнение, но в Мабе сразу выбило,что будет завершено сегодня-2.08. Сегодня ждал, когда оно присоединится к вкладу. Этого не произошло. И в выписке пополнения указано,что дата зарахування 5.08!!! Вот тебе и пополнил называется 1.08,когда реально зачисление только 5.08.
Что за дурацкое время зачисления у Альфамобайл и МАБ. Я негодую!
Не тратьте нервы раньше времени. Дата зарахування у Аллы абсолютно отфонарный реквизит, который очень часто не совпадает с реальным зачислением средств. У меня было множество раз когда там стоял понедельник, а реально деньги проводились по счету в пятницу. Были предложения убрать его, чтобы её вводил людей в заблуждение, но коневодам он зачем-то нужен. А чтобы узнать когда оно будет на вкладе лучше спросите офпреда
-
Flamingo
-
-
- Повідомлень: 2556
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 43 раз.
- Подякували: 552 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 сер, 2019 10:05
_PORT_UA написав:
Я реально возмущён. Конечно многие скажут,что нужно ориентироваться по регламентам зачислений и т.д. Возмножно,вы будете правы. Но...
Вчера где то с 20-40 до 22-00 пробовал сделать пополнение в Мабе,но все время писало Сервис тимчасово недоступний. С приложения Альфамобайл удалось сделать пополнение, но в Мабе сразу выбило,что будет завершено сегодня-2.08. Сегодня ждал, когда оно присоединится к вкладу. Этого не произошло. И в выписке пополнения указано,что дата зарахування 5.08!!! Вот тебе и пополнил называется 1.08,когда реально зачисление только 5.08.
Что за дурацкое время зачисления у Альфамобайл и МАБ. Я негодую!
_PORT_UA, проверьте, пожалуйста, сумма пополнения на депозите, в МАБ это видно в выписке по депозиту. В квитанции, что формируете смотрите дату проводки.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 6778
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 569 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 02 сер, 2019 10:13
_PORT_UA написав:
Вчера где то с 20-40 до 22-00 пробовал сделать пополнение в Мабе,но все время писало Сервис тимчасово недоступний. С приложения Альфамобайл удалось сделать пополнение, но в Мабе сразу выбило,что будет завершено сегодня-2.08. Сегодня ждал, когда оно присоединится к вкладу. Этого не произошло. И в выписке пополнения указано,что дата зарахування 5.08!!! Вот тебе и пополнил называется 1.08,когда реально зачисление только 5.08.
Что за дурацкое время зачисления у Альфамобайл и МАБ. Я негодую!
Офпреду
А есть где то официальный документ с указанием времени до которого можно пополнить депозит в МАБе что бы прошло сегодняшним днем?
А то это "Сервис тимчасово недоступний" что то уж сильно на постоянке после 20-30 висит в МАБе
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 5055
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 650 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 сер, 2019 10:33
_PORT_UA написав:
Я реально возмущён. Конечно многие скажут,что нужно ориентироваться по регламентам зачислений и т.д. Возмножно,вы будете правы. Но...
Вчера где то с 20-40 до 22-00 пробовал сделать пополнение в Мабе,но все время писало Сервис тимчасово недоступний. С приложения Альфамобайл удалось сделать пополнение, но в Мабе сразу выбило,что будет завершено сегодня-2.08. Сегодня ждал, когда оно присоединится к вкладу. Этого не произошло. И в выписке пополнения указано,что дата зарахування 5.08!!! Вот тебе и пополнил называется 1.08,когда реально зачисление только 5.08.
Что за дурацкое время зачисления у Альфамобайл и МАБ. Я негодую!
Я уже наступал на эти грабли и описывал ситуацию пару страниц назад.
Мобайлом для перечислений пользоваться нельзя, там другой регламент, да и тот глючит. Вот и весь сказ пока.
-
wig
-
-
- Повідомлень: 4332
- З нами з: 06.01.12
- Подякував: 57 раз.
- Подякували: 275 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 сер, 2019 11:01
mephala написав: _PORT_UA написав:
Вчера где то с 20-40 до 22-00 пробовал сделать пополнение в Мабе,но все время писало Сервис тимчасово недоступний. С приложения Альфамобайл удалось сделать пополнение, но в Мабе сразу выбило,что будет завершено сегодня-2.08. Сегодня ждал, когда оно присоединится к вкладу. Этого не произошло. И в выписке пополнения указано,что дата зарахування 5.08!!! Вот тебе и пополнил называется 1.08,когда реально зачисление только 5.08.
Что за дурацкое время зачисления у Альфамобайл и МАБ. Я негодую!
Офпреду
А есть где то официальный документ с указанием времени до которого можно пополнить депозит в МАБе что бы прошло сегодняшним днем?
А то это "Сервис тимчасово недоступний" что то уж сильно на постоянке после 20-30 висит в МАБе
mephala, добрый день. На уточнении.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 6778
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 569 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|34734
|4291043
|
П'ят 02 сер, 2019 11:23
Порт
|
|1981
|619477
|
|
|6485
|1505648
|
|