wig
да мобайл это вообще криворукая поделка.
я использую только для функций которых нет в МАБе - пуши, орехи, валютообмен.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 сер, 2019 11:03
wig
да мобайл это вообще криворукая поделка.
я использую только для функций которых нет в МАБе - пуши, орехи, валютообмен.
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