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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7410741174127413

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 991
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
159
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 991
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 11:03

wig
да мобайл это вообще криворукая поделка.
я использую только для функций которых нет в МАБе - пуши, орехи, валютообмен.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 11:44

  mephala написав:wig
да мобайл это вообще криворукая поделка.
я использую только для функций которых нет в МАБе - пуши, орехи, валютообмен.

Весь цимес в том, что они объявили это чудо своим главным клиентом, типа все новое в мобайл, а маб на поддержке.
По факту оно работает через пень колоду и исправлений не видать.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 11:48

Re: Альфа-Банк

Vorlon написав:
  Мизантрóп написав:пришлось фин номер пополнять на 80 для 0444940101,планировалось раз в год в марте,как обычно,но алка на 400грн. заманила))

Вы сами создали себе проблему, выпендрившись с фин. номером ;)

Звонить с финансового номера не обязательно, все равно допрос полный
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 11:58

  2XL написав:
Vorlon написав:
  Мизантрóп написав:пришлось фин номер пополнять на 80 для 0444940101,планировалось раз в год в марте,как обычно,но алка на 400грн. заманила))

Вы сами создали себе проблему, выпендрившись с фин. номером ;)

Звонить с финансового номера не обязательно, все равно допрос полный
не полный,у других пожестче)) С первого прозвона с СДМА "компетентный" допросил,а чтоб лок акка снять велел набирать только с финномера.Ну не вяжут они на фин 091 и 094.Проверяли ж,перезвон СБ- вяжите на ЖСМ стандарт.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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