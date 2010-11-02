wig
да мобайл это вообще криворукая поделка.
я использую только для функций которых нет в МАБе - пуши, орехи, валютообмен.
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 11:03
wig
да мобайл это вообще криворукая поделка.
я использую только для функций которых нет в МАБе - пуши, орехи, валютообмен.
Додано: П'ят 02 сер, 2019 11:44
Весь цимес в том, что они объявили это чудо своим главным клиентом, типа все новое в мобайл, а маб на поддержке.
По факту оно работает через пень колоду и исправлений не видать.
Додано: П'ят 02 сер, 2019 11:48
Re: Альфа-Банк
Звонить с финансового номера не обязательно, все равно допрос полный
Размер имеет значение.
Додано: П'ят 02 сер, 2019 11:58
не полный,у других пожестче)) С первого прозвона с СДМА "компетентный" допросил,а чтоб лок акка снять велел набирать только с финномера.Ну не вяжут они на фин 091 и 094.Проверяли ж,перезвон СБ- вяжите на ЖСМ стандарт.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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