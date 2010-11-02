Додано: П'ят 02 сер, 2019 13:27

Не знаю даже с чего начать. С Аллой с 2015г.,до этого также периодически были вклады и карты. Но чем дальше,тем больше куда то не туда скатывается банк.

Тут после посещения отделения приходит смс с просьбой оценки обслуживания. А что оценивать? Работают 2 места-кассира,в одном из которых не оказалось суммы кратной 5000грн. Было предложено дождаться др.кассира.Она кому то выдавала пл.карты и объясняла как ими пользоваться,также устанавливала приложение. Это длилось минут 15. При этом обычные операционисты в кол-ве 3х человек были без дела. Что за распределения обязанностей?

Не знаю,но все это заставляет задуматься о выходе с банка(благо сейчас и др.банки дают хорошие % по депо,и у которых валюта есть в наличии).



Зачем делать так,что приходится параллельно использовать МАБ и Альфамобайл? В одном снимает,чтобы было более менее онлайн,в др.меняешь. В одном пополняешь вклад,в др.более удобно реализована выписка.



Зачем держать такой штат сотрудников, если на сайте не всегда актуальны курсы валют? В онлайн поддержке редко когда толком выяснишь свой вопрос.

Ув.представитель вы реально одно из светлых пятен в этом банке. Жаль,что все остальное оставляет желать лучшего.