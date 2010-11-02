wig
да мобайл это вообще криворукая поделка.
я использую только для функций которых нет в МАБе - пуши, орехи, валютообмен.
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 11:03
wig
да мобайл это вообще криворукая поделка.
я использую только для функций которых нет в МАБе - пуши, орехи, валютообмен.
Додано: П'ят 02 сер, 2019 11:44
Весь цимес в том, что они объявили это чудо своим главным клиентом, типа все новое в мобайл, а маб на поддержке.
По факту оно работает через пень колоду и исправлений не видать.
Додано: П'ят 02 сер, 2019 11:48
Re: Альфа-Банк
Звонить с финансового номера не обязательно, все равно допрос полный
Размер имеет значение.
Додано: П'ят 02 сер, 2019 11:58
не полный,у других пожестче)) С первого прозвона с СДМА "компетентный" допросил,а чтоб лок акка снять велел набирать только с финномера.Ну не вяжут они на фин 091 и 094.Проверяли ж,перезвон СБ- вяжите на ЖСМ стандарт.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: П'ят 02 сер, 2019 13:10
Додано: П'ят 02 сер, 2019 13:27
Re: Альфа-Банк
Не знаю даже с чего начать. С Аллой с 2015г.,до этого также периодически были вклады и карты. Но чем дальше,тем больше куда то не туда скатывается банк.
Тут после посещения отделения приходит смс с просьбой оценки обслуживания. А что оценивать? Работают 2 места-кассира,в одном из которых не оказалось суммы кратной 5000грн. Было предложено дождаться др.кассира.Она кому то выдавала пл.карты и объясняла как ими пользоваться,также устанавливала приложение. Это длилось минут 15. При этом обычные операционисты в кол-ве 3х человек были без дела. Что за распределения обязанностей?
Не знаю,но все это заставляет задуматься о выходе с банка(благо сейчас и др.банки дают хорошие % по депо,и у которых валюта есть в наличии).
Зачем делать так,что приходится параллельно использовать МАБ и Альфамобайл? В одном снимает,чтобы было более менее онлайн,в др.меняешь. В одном пополняешь вклад,в др.более удобно реализована выписка.
Зачем держать такой штат сотрудников, если на сайте не всегда актуальны курсы валют? В онлайн поддержке редко когда толком выяснишь свой вопрос.
Ув.представитель вы реально одно из светлых пятен в этом банке. Жаль,что все остальное оставляет желать лучшего.
Додано: П'ят 02 сер, 2019 13:29
Re: Альфа-Банк
К слову есть смысл в оценивании по ссылке с смс ? Мржно ли высказать своё реальное мнение? Не будет потом проблем с прозвоном от сотрудников отделения?
Додано: П'ят 02 сер, 2019 13:34
Официального документа для клиентов нет. Раньше был на сайте, но его убрали, т.к. сроки пересматриваются и не всегда успевали обновлять. Ориентировочно, в 19:00 – 20:30 и после 23:30 происходит обновление бэк-систем, поэтому сервис может быть не доступен. На след.неделе проверим сроки по депозиту.
Додано: П'ят 02 сер, 2019 13:42
как раз наоборот. ПОСЛЕ 20-30 зачастую невозможно пополнить депозит. и дает эту возможность уже после 24 часов.
так что то что мы как клиенты видим в реале немного не совпадает с вашим описанием графика обновлений
Додано: П'ят 02 сер, 2019 13:51
_PORT_UA, жаль, что ваше мнение о банке меняется не в лучшую сторону По работе отделения, я узнаю что там и почему так вышло, оценку можете поставить какую считаете нужным. По банкингу, есть в планах реализовать проект по онлайн зачислениям при переводах между счетами одного клиента в Мобайле (пока по срокам не знаю); по выписке тоже уже ведутся работы, первая фаза изменений почти закончена. Если с онлайн поддержкой что-то не получается, пишите мне, помогу чем смогу и поддержку научу. Оставайтесь с нами, будем исправляться
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