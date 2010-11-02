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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7411741274137414

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 991
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
159
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 991
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 13:56

  mephala написав:
  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:Офпреду
А есть где то официальный документ с указанием времени до которого можно пополнить депозит в МАБе что бы прошло сегодняшним днем?
А то это "Сервис тимчасово недоступний" что то уж сильно на постоянке после 20-30 висит в МАБе

Официального документа для клиентов нет. Раньше был на сайте, но его убрали, т.к. сроки пересматриваются и не всегда успевали обновлять. Ориентировочно, в 19:00 – 20:30 и после 23:30 происходит обновление бэк-систем, поэтому сервис может быть не доступен. На след.неделе проверим сроки по депозиту.

как раз наоборот. ПОСЛЕ 20-30 зачастую невозможно пополнить депозит. и дает эту возможность уже после 24 часов.
так что то что мы как клиенты видим в реале немного не совпадает с вашим описанием графика обновлений

Будем тестировать, проверим.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 13:59

  Alfa_Bank написав:091 уже вяжем

це надійне твердження? з якого часу?
Basilio2020
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 14:03

  Basilio2020 написав:
  Alfa_Bank написав:091 уже вяжем

це надійне твердження? з якого часу?

Basilio2020, доброго дня. З 17.07. У вас щось не вийшло?
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 14:08

  Alfa_Bank написав:_PORT_UA, жаль, что ваше мнение о банке меняется не в лучшую сторону :cry: По работе отделения, я узнаю что там и почему так вышло, оценку можете поставить какую считаете нужным. По банкингу, есть в планах реализовать проект по онлайн зачислениям при переводах между счетами одного клиента в Мобайле (пока по срокам не знаю); по выписке тоже уже ведутся работы, первая фаза изменений почти закончена. Если с онлайн поддержкой что-то не получается, пишите мне, помогу чем смогу и поддержку научу. Оставайтесь с нами, будем исправляться :wink:

Только прошу вас,чтобы на мне это не отразилось. И не нужно мне потом звонить с отделения.
С вами я и так,пока все таки кол-во плюсов больше,чем минусов. И Вы самый главный из них. Реально без вас многие вопросы не были бы решены,так как ни на тех.поддержке, ни сотрудники на отделении не могут помочь.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 14:24

  _PORT_UA написав:
  Alfa_Bank написав:_PORT_UA, жаль, что ваше мнение о банке меняется не в лучшую сторону :cry: По работе отделения, я узнаю что там и почему так вышло, оценку можете поставить какую считаете нужным. По банкингу, есть в планах реализовать проект по онлайн зачислениям при переводах между счетами одного клиента в Мобайле (пока по срокам не знаю); по выписке тоже уже ведутся работы, первая фаза изменений почти закончена. Если с онлайн поддержкой что-то не получается, пишите мне, помогу чем смогу и поддержку научу. Оставайтесь с нами, будем исправляться :wink:

Только прошу вас,чтобы на мне это не отразилось. И не нужно мне потом звонить с отделения.
С вами я и так,пока все таки кол-во плюсов больше,чем минусов. И Вы самый главный из них. Реально без вас многие вопросы не были бы решены,так как ни на тех.поддержке, ни сотрудники на отделении не могут помочь.

На вас не отразится. Я уже сказала коллегам из отделения, что звонить не нужно. Обращайтесь, всегда рада ответить.
Alfa_Bank
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