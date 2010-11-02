_PORT_UA, жаль, что ваше мнение о банке меняется не в лучшую сторонуПо работе отделения, я узнаю что там и почему так вышло, оценку можете поставить какую считаете нужным. По банкингу, есть в планах реализовать проект по онлайн зачислениям при переводах между счетами одного клиента в Мобайле (пока по срокам не знаю); по выписке тоже уже ведутся работы, первая фаза изменений почти закончена. Если с онлайн поддержкой что-то не получается, пишите мне, помогу чем смогу и поддержку научу. Оставайтесь с нами, будем исправляться