mephala написав:Офпреду А есть где то официальный документ с указанием времени до которого можно пополнить депозит в МАБе что бы прошло сегодняшним днем? А то это "Сервис тимчасово недоступний" что то уж сильно на постоянке после 20-30 висит в МАБе
Официального документа для клиентов нет. Раньше был на сайте, но его убрали, т.к. сроки пересматриваются и не всегда успевали обновлять. Ориентировочно, в 19:00 – 20:30 и после 23:30 происходит обновление бэк-систем, поэтому сервис может быть не доступен. На след.неделе проверим сроки по депозиту.
как раз наоборот. ПОСЛЕ 20-30 зачастую невозможно пополнить депозит. и дает эту возможность уже после 24 часов. так что то что мы как клиенты видим в реале немного не совпадает с вашим описанием графика обновлений
Alfa_Bank написав:_PORT_UA, жаль, что ваше мнение о банке меняется не в лучшую сторону По работе отделения, я узнаю что там и почему так вышло, оценку можете поставить какую считаете нужным. По банкингу, есть в планах реализовать проект по онлайн зачислениям при переводах между счетами одного клиента в Мобайле (пока по срокам не знаю); по выписке тоже уже ведутся работы, первая фаза изменений почти закончена. Если с онлайн поддержкой что-то не получается, пишите мне, помогу чем смогу и поддержку научу. Оставайтесь с нами, будем исправляться
Только прошу вас,чтобы на мне это не отразилось. И не нужно мне потом звонить с отделения. С вами я и так,пока все таки кол-во плюсов больше,чем минусов. И Вы самый главный из них. Реально без вас многие вопросы не были бы решены,так как ни на тех.поддержке, ни сотрудники на отделении не могут помочь.
Alfa_Bank написав:_PORT_UA, жаль, что ваше мнение о банке меняется не в лучшую сторону По работе отделения, я узнаю что там и почему так вышло, оценку можете поставить какую считаете нужным. По банкингу, есть в планах реализовать проект по онлайн зачислениям при переводах между счетами одного клиента в Мобайле (пока по срокам не знаю); по выписке тоже уже ведутся работы, первая фаза изменений почти закончена. Если с онлайн поддержкой что-то не получается, пишите мне, помогу чем смогу и поддержку научу. Оставайтесь с нами, будем исправляться
Только прошу вас,чтобы на мне это не отразилось. И не нужно мне потом звонить с отделения. С вами я и так,пока все таки кол-во плюсов больше,чем минусов. И Вы самый главный из них. Реально без вас многие вопросы не были бы решены,так как ни на тех.поддержке, ни сотрудники на отделении не могут помочь.
На вас не отразится. Я уже сказала коллегам из отделения, что звонить не нужно. Обращайтесь, всегда рада ответить.
Мизантрóп написав:Ну не вяжут они на фин 091 и 094.
091 уже вяжем, 094 пока нет.
2 вопроса ,можно ли виртуально (онлайн) поменять финномер с 063 на 094 ,и второе ,нет ли проблем с смс на 094??
sens, добрый день. Номер 094 не указываем.[/quote] то есть привязка к коду или сети? Я по мнп перевел уже 050 на сеть ИТ ( код 094 , но в связи с переходом по мнп стандарт связи теперь СДМА , но код остался ЖСМ ,как у Водафон )