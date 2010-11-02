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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7412741374147415

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 991
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
159
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 991
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 15:36

  Мизантрóп написав:Ну не вяжут они на фин 091 и 094.

Около года как сменил финномер по всем банкам с 050 на 091. В этом банке накладок не было ни разу.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 15:43

  sens написав:
  Alfa_Bank написав:
  Мизантрóп написав:Ну не вяжут они на фин 091 и 094.

091 уже вяжем, 094 пока нет.

2 вопроса ,можно ли виртуально (онлайн) поменять финномер с 063 на 094 ,и второе ,нет ли проблем с смс на 094??

не вирта чистого нема,с паспортом получать руим карту 094 все равно https://services.intertelecom.ua/login/ ... paign=site ,смс проблем нема,в метро не ловит разве шо.Жена даже на 044 шлет смс и доходят,проверял сам в шоке!
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 15:49

Re: Альфа-Банк

sens написав:
  Alfa_Bank написав:
  Мизантрóп написав:Ну не вяжут они на фин 091 и 094.

091 уже вяжем, 094 пока нет.

2 вопроса ,можно ли виртуально (онлайн) поменять финномер с 063 на 094 ,и второе ,нет ли проблем с смс на 094??
Виртуально можно заказать замену. После этого вам позвонит какой то человек с левого номера, спросит всё, до размера трусов, и в случае отказа отвечать заявку на смену номера выбросят.
Я через письменную жалобу о нарушении нескольких норм законодательства с указанием статей менял. Максимально тянули 30 дней в рамках Закона, поменяли.
Размер имеет значение.
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