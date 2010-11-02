Около года как сменил финномер по всем банкам с 050 на 091. В этом банке накладок не было ни разу.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 сер, 2019 15:36
Около года как сменил финномер по всем банкам с 050 на 091. В этом банке накладок не было ни разу.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Додано: П'ят 02 сер, 2019 15:43
не вирта чистого нема,с паспортом получать руим карту 094 все равно
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: П'ят 02 сер, 2019 15:49
Re: Альфа-Банк
Виртуально можно заказать замену. После этого вам позвонит какой то человек с левого номера, спросит всё, до размера трусов, и в случае отказа отвечать заявку на смену номера выбросят.
Я через письменную жалобу о нарушении нескольких норм законодательства с указанием статей менял. Максимально тянули 30 дней в рамках Закона, поменяли.
Размер имеет значение.
|