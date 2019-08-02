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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 991
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
159
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 991
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 15:36

  Мизантрóп написав:Ну не вяжут они на фин 091 и 094.

Около года как сменил финномер по всем банкам с 050 на 091. В этом банке накладок не было ни разу.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 15:43

  sens написав:
  Alfa_Bank написав:
  Мизантрóп написав:Ну не вяжут они на фин 091 и 094.

091 уже вяжем, 094 пока нет.

2 вопроса ,можно ли виртуально (онлайн) поменять финномер с 063 на 094 ,и второе ,нет ли проблем с смс на 094??

не вирта чистого нема,с паспортом получать руим карту 094 все равно https://services.intertelecom.ua/login/ ... paign=site ,смс проблем нема,в метро не ловит разве шо.Жена даже на 044 шлет смс и доходят,проверял сам в шоке!
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 15:49

Re: Альфа-Банк

sens написав:
  Alfa_Bank написав:
  Мизантрóп написав:Ну не вяжут они на фин 091 и 094.

091 уже вяжем, 094 пока нет.

2 вопроса ,можно ли виртуально (онлайн) поменять финномер с 063 на 094 ,и второе ,нет ли проблем с смс на 094??
Виртуально можно заказать замену. После этого вам позвонит какой то человек с левого номера, спросит всё, до размера трусов, и в случае отказа отвечать заявку на смену номера выбросят.
Я через письменную жалобу о нарушении нескольких норм законодательства с указанием статей менял. Максимально тянули 30 дней в рамках Закона, поменяли.
Размер имеет значение.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 19:28

  mephala написав:
  Flamingo написав:Уважаемый представитель Альфа банка прошу вашего комментария по следующей ситуации, которая произошла примерно полчаса назад в отделении святошинском. Моя дочь пришла снять с ощадного 700 евро. О том что она будет это делать она предупредила отделение позавчера. Деньги на сбер поступили после окончания две недели назад депо плюс была докуплена нужная сумма до 700. Сбер открывался в МАБе. Деньги отвечали на сборе две недели. Операционист святошинского отделения сообщила что согласно условиям сбора надо оставить на вкладе хотя бы 20 евро, но так как мелких банкнот нет выдать может только 650. Моя дочь сообщила что хочет полностью закрыть депозит так как по евро работать с альфой больше не планирует. Операционист ответила что в таком случае сегодня сбер закрыть невозможно и она может получить деньги через один рабочий день, т.е. По сути только в понедельник. Это значит что опять надо искать время чтобы попасть в банк, ждать в очереди и т.п.
Исходя из выше написанного прошу ответить :
1. Насколько правомерен отказ операциониста закрыть вклад и выдать всю сумму?
2. Если действия операциониста неправомерны - какой в этом случае положен сотри бонус и возможно ли забрать все деньги скажем сегодня или завтра.
Заранее благодарен за ответ.

банк не может отказать в закрытии ощадного. если уверены что все деньги отлежали 14 дней то это просто самоуправство. в принципе даже если 14 дней не отлежали то не имеют право отказать в закрытии просто комисс снимут.

а какая разница сколько отлежали? С тех что не отлежались могут снять комиссию, но отказать в выплате никак.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 22:58

Не удается перевести деньги с карты Комфорт ни на Приват (через Сендмани), ни на Моно. В первом случае пишет, что карта не подходит для таких транзакций, во втором Моно говорит, что Альфа не сформировала платеж. Шо це таке?
На доходный сейф тоже не дает кинуть.
ishvara
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 23:07

Re: Альфа-Банк

ishvara написав:Не удается перевести деньги с карты Комфорт ни на Приват (через Сендмани), ни на Моно. В первом случае пишет, что карта не подходит для таких транзакций, во втором Моно говорит, что Альфа не сформировала платеж. Шо це таке?
На доходный сейф тоже не дает кинуть.
Сейчас идут работы по внедрению ибана, вроде ж предупреждение было, может потому глючит
Faceless
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