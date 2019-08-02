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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 сер, 2019 14:18
Альфа свои принципы не предает. Провели операции за 1 августа пятым августа по курсу 25.91, вогнали в техх. овер на 1000 грн, на все выходные )))
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makor06
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Додано: Суб 03 сер, 2019 14:20
Aps написав:
ishvara написав:Faceless У меня вообще какие-то проблемы начались с Альфой, на Мегабанк уже давно не уходят деньги, ну, думаю, мало ли что. Вот теперь и на Приват, и на Моно не уходят.
Альфа часто блокирует исходящие п2п объясняя это заботой о безопасности. Стучитесь в поддержку.
Звонить на 044 дороговато. Другие варианты есть?
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ishvara
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Додано: Суб 03 сер, 2019 14:49
makor06 написав:
Альфа свои принципы не предает. Провели операции за 1 августа пятым августа по курсу 25.91, вогнали в техх. овер на 1000 грн, на все выходные )))
Ничоси задрала курсец
Глядя на разницу с МБ - летняя стрижка идет полным ходом
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curiousobro
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