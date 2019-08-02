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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7413741474157416

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 991
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
159
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 991
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 14:18

Re: Альфа-Банк

Альфа свои принципы не предает. Провели операции за 1 августа пятым августа по курсу 25.91, вогнали в техх. овер на 1000 грн, на все выходные )))
makor06
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 14:20

  Aps написав:
ishvara написав:Faceless У меня вообще какие-то проблемы начались с Альфой, на Мегабанк уже давно не уходят деньги, ну, думаю, мало ли что. Вот теперь и на Приват, и на Моно не уходят.
Альфа часто блокирует исходящие п2п объясняя это заботой о безопасности. Стучитесь в поддержку.

Звонить на 044 дороговато. Другие варианты есть?
ishvara
 
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  #<1 ... 7413741474157416
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