|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 сер, 2019 14:18
Альфа свои принципы не предает. Провели операции за 1 августа пятым августа по курсу 25.91, вогнали в техх. овер на 1000 грн, на все выходные )))
-
makor06
-
-
- Повідомлень: 1206
- З нами з: 21.05.14
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 128 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 03 сер, 2019 14:20
Aps написав:
ishvara написав:Faceless У меня вообще какие-то проблемы начались с Альфой, на Мегабанк уже давно не уходят деньги, ну, думаю, мало ли что. Вот теперь и на Приват, и на Моно не уходят.
Альфа часто блокирует исходящие п2п объясняя это заботой о безопасности. Стучитесь в поддержку.
Звонить на 044 дороговато. Другие варианты есть?
-
ishvara
-
-
- Повідомлень: 1452
- З нами з: 09.12.12
- Подякував: 225 раз.
- Подякували: 82 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 03 сер, 2019 14:49
makor06 написав:
Альфа свои принципы не предает. Провели операции за 1 августа пятым августа по курсу 25.91, вогнали в техх. овер на 1000 грн, на все выходные )))
Ничоси задрала курсец
Глядя на разницу с МБ - летняя стрижка идет полным ходом
-
curiousobro
-
-
- Повідомлень: 2218
- З нами з: 21.07.17
- Подякував: 40 раз.
- Подякували: 317 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 03 сер, 2019 15:02
ishvara написав: Aps написав:
ishvara написав:Faceless У меня вообще какие-то проблемы начались с Альфой, на Мегабанк уже давно не уходят деньги, ну, думаю, мало ли что. Вот теперь и на Приват, и на Моно не уходят.
Альфа часто блокирует исходящие п2п объясняя это заботой о безопасности. Стучитесь в поддержку.
Звонить на 044 дороговато. Другие варианты есть?
Канэшна. На 0462 такое же качественное обслуживание.
Как это происходит. У вас не прошел перевод на Моню или еще куда. Звоните в поддержку: Почему не прошел перевод? Они: Попробуйте, пожалуйста, еще раз. Вы пробуете, и все проходит.
-
wig
-
-
- Повідомлень: 4333
- З нами з: 06.01.12
- Подякував: 57 раз.
- Подякували: 275 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 03 сер, 2019 15:13
makor06 написав:
Альфа свои принципы не предает. Провели операции за 1 августа пятым августа по курсу 25.91, вогнали в техх. овер на 1000 грн, на все выходные )))
Макс,я по рефе брал 01.08 дебетку,при мне в отделении курс задирали/подписывали со словами "опять растет,да будет рост".
Отиграть надо))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 2770
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 348 раз.
- Подякували: 363 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 03 сер, 2019 15:14
ishvara написав:
Звонить на 044 дороговато. Другие варианты есть?
офпред перезванивает в рабвремя
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 2770
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 348 раз.
- Подякували: 363 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 03 сер, 2019 15:14
ishvara написав: Aps написав:
ishvara написав:Faceless У меня вообще какие-то проблемы начались с Альфой, на Мегабанк уже давно не уходят деньги, ну, думаю, мало ли что. Вот теперь и на Приват, и на Моно не уходят.
Альфа часто блокирует исходящие п2п объясняя это заботой о безопасности. Стучитесь в поддержку.
Звонить на 044 дороговато. Другие варианты есть?
Чат в приложение.
-
Aps
-
-
- Повідомлень: 2771
- З нами з: 24.06.15
- Подякував: 51 раз.
- Подякували: 279 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 03 сер, 2019 15:41
Виномаркеты это кто?
Оквайн не прокатил сегодня...
-
mihasik
-
-
- Повідомлень: 798
- З нами з: 26.10.11
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 12 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 03 сер, 2019 15:43
makor06 написав:
Альфа свои принципы не предает. Провели операции за 1 августа пятым августа по курсу 25.91, вогнали в техх. овер на 1000 грн, на все выходные )))
четверговые операции всегда проводились понедельником.
а так видно же было что рост пошел. праздник жизни не мог длиться вечно.
нужно было делать покупку картами где курс фиксируется на момент совершения покупки...
ну или на дебетку покупать валюту и уже оттуда платить.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 5066
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 650 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 03 сер, 2019 16:06
mihasik написав:
Виномаркеты это кто?
Оквайн не прокатил сегодня...
Море пива, бірмаркет, пивмаг, чіб, ельхмель...
Хоча один пивмаг біля мене тіпо ресторан
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін H6EIAVL minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
-
chipmunk
-
-
- Повідомлень: 8241
- З нами з: 15.04.09
- Подякував: 433 раз.
- Подякували: 494 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|13090
|1844241
|
|
|34741
|4292069
|
П'ят 02 сер, 2019 22:04
Doda
|
|1982
|619704
|
П'ят 02 сер, 2019 21:05
ol_zy
|