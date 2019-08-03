RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7414741574167417

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 991
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
159
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 991
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 20:09

  mihasik написав:Виномаркеты это кто?


посмотрите здесь рубрикатор МCС:
https://cashuclub.com.ua/rules/superbonus_mobile.html
Arien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 728
З нами з: 09.09.14
Подякував: 126 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7414741574167417
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, sens і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Юнекс Банк 1 ... 166, 167, 168
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
1676 358669
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 сер, 2019 19:36
sens
А-Банк 1 ... 1308, 1309, 1310
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
13091 1844438
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 сер, 2019 18:01
guntherhouse777
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3473, 3474, 3475
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
34741 4292158
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 сер, 2019 22:04
Doda

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.