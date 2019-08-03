|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 сер, 2019 20:09
mihasik написав:
Виномаркеты это кто?
посмотрите здесь рубрикатор МCС:https://cashuclub.com.ua/rules/superbonus_mobile.html
-
Arien
-
-
- Повідомлень: 728
- З нами з: 09.09.14
- Подякував: 126 раз.
- Подякували: 41 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1676
|358669
|
Суб 03 сер, 2019 19:36
sens
|
|13091
|1844438
|
|
|34741
|4292158
|
П'ят 02 сер, 2019 22:04
Doda