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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7414741574167417

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 991
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
159
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 991
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 20:09

  mihasik написав:Виномаркеты это кто?


посмотрите здесь рубрикатор МCС:
https://cashuclub.com.ua/rules/superbonus_mobile.html
Arien
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 01:30

  mephala написав:
  makor06 написав:Альфа свои принципы не предает. Провели операции за 1 августа пятым августа по курсу 25.91, вогнали в техх. овер на 1000 грн, на все выходные )))

четверговые операции всегда проводились понедельником.
а так видно же было что рост пошел. праздник жизни не мог длиться вечно.
нужно было делать покупку картами где курс фиксируется на момент совершения покупки...
ну или на дебетку покупать валюту и уже оттуда платить.


покупки были 1 августа после полуночи.)) ничего там не было видно, 31го все красиво падало.
makor06
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