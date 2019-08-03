makor06 написав:Альфа свои принципы не предает. Провели операции за 1 августа пятым августа по курсу 25.91, вогнали в техх. овер на 1000 грн, на все выходные )))
четверговые операции всегда проводились понедельником. а так видно же было что рост пошел. праздник жизни не мог длиться вечно. нужно было делать покупку картами где курс фиксируется на момент совершения покупки... ну или на дебетку покупать валюту и уже оттуда платить.
покупки были 1 августа после полуночи.)) ничего там не было видно, 31го все красиво падало.
makor06 написав:Альфа свои принципы не предает. Провели операции за 1 августа пятым августа по курсу 25.91, вогнали в техх. овер на 1000 грн, на все выходные )))
четверговые операции всегда проводились понедельником. а так видно же было что рост пошел. праздник жизни не мог длиться вечно. нужно было делать покупку картами где курс фиксируется на момент совершения покупки... ну или на дебетку покупать валюту и уже оттуда платить.
покупки были 1 августа после полуночи.)) ничего там не было видно, 31го все красиво падало.
на межбанке бакс начал расти еще в среду... укажите источник "межбанк" и период 7 дней или 30 на графике https://kurs.com.ua/arhiv/
Я так розумію зовсім скоро вхід до он-лайн банку тільки через смс пароль І відключити це не буде змоги?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД