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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7414741574167417

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 991
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
159
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 991
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 20:09

  mihasik написав:Виномаркеты это кто?


посмотрите здесь рубрикатор МCС:
https://cashuclub.com.ua/rules/superbonus_mobile.html
Arien
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 01:30

  mephala написав:
  makor06 написав:Альфа свои принципы не предает. Провели операции за 1 августа пятым августа по курсу 25.91, вогнали в техх. овер на 1000 грн, на все выходные )))

четверговые операции всегда проводились понедельником.
а так видно же было что рост пошел. праздник жизни не мог длиться вечно.
нужно было делать покупку картами где курс фиксируется на момент совершения покупки...
ну или на дебетку покупать валюту и уже оттуда платить.


покупки были 1 августа после полуночи.)) ничего там не было видно, 31го все красиво падало.
makor06
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 09:02

  Arien написав:
  mihasik написав:Виномаркеты это кто?


посмотрите здесь рубрикатор МCС:
https://cashuclub.com.ua/rules/superbonus_mobile.html

Я смотрел. Там один код. Интересно было конкретные названия магазинов под этим мсс.х
mihasik
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 11:52

  chipmunk написав:
  mihasik написав:Виномаркеты это кто?
Оквайн не прокатил сегодня...

Море пива, бірмаркет, пивмаг, чіб, ельхмель...
Хоча один пивмаг біля мене тіпо ресторан ;)

И Розетка алкоголь если оплата с сайта или в приложении...
Fylhtq
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 12:18

  makor06 написав:
  mephala написав:
  makor06 написав:Альфа свои принципы не предает. Провели операции за 1 августа пятым августа по курсу 25.91, вогнали в техх. овер на 1000 грн, на все выходные )))

четверговые операции всегда проводились понедельником.
а так видно же было что рост пошел. праздник жизни не мог длиться вечно.
нужно было делать покупку картами где курс фиксируется на момент совершения покупки...
ну или на дебетку покупать валюту и уже оттуда платить.


покупки были 1 августа после полуночи.)) ничего там не было видно, 31го все красиво падало.

на межбанке бакс начал расти еще в среду...
укажите источник "межбанк" и период 7 дней или 30 на графике
https://kurs.com.ua/arhiv/

так что не знаю где вы увидели падение бакса 31го
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 14:17

Ребят,подскажите,депозиты в Альфе,кажется,без пролонгации?В МАБе даже нет пункта про пролонгацию.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 18:20

Я так розумію зовсім скоро вхід до он-лайн банку тільки через смс пароль
І відключити це не буде змоги?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Ukrainian
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