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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7415741674177418

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 991
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
159
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 991
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 10:18

Сегодня РД, во сколько они рисуют задолженность? До сих пор нет.
mihasik
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 10:33

  mihasik написав:Сегодня РД, во сколько они рисуют задолженность? До сих пор нет.

А надписи типа задолженность текущего периода отсутствует случайно нету?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 10:43

  mihasik написав:Сегодня РД, во сколько они рисуют задолженность? До сих пор нет.

mihasik, добрый день. Уточните, что не отображается. Сделайте скрин, пожалуйста.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 10:47

Alfa_Bank
Вот:
Зображення
mihasik
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 10:56

  mihasik написав:Alfa_Bank
Вот:

Информация обновиться после проведения списаний сегодня до конца операционного дня. Сумму задолженности можете узнать в КЦ; просмотреть детали можно во вкладке "информация по карте" или в веб-версии.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 11:08

  Alfa_Bank написав:
  mihasik написав:Alfa_Bank
Вот:

Информация обновиться после проведения списаний сегодня до конца операционного дня. Сумму задолженности можете узнать в КЦ; просмотреть детали можно во вкладке "информация по карте" или в веб-версии.

Я уже высчитал, просто интересно, покупка от 3.08. проведется или уже на следующий месяц перенесется?
mihasik
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 11:16

  mihasik написав:
  Alfa_Bank написав:
  mihasik написав:Alfa_Bank
Вот:

Информация обновиться после проведения списаний сегодня до конца операционного дня. Сумму задолженности можете узнать в КЦ; просмотреть детали можно во вкладке "информация по карте" или в веб-версии.

Я уже высчитал, просто интересно, покупка от 3.08. проведется или уже на следующий месяц перенесется?

Так нихто не знает. ИМХО, если до сих пор в блоке, то уже седня не проведется.
Хотяяя, вот када переходили на др. процессинг, то там и после 16:00 текущим днем блоки проводились :evil: А щас вот ИБАН тулится :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 11:16

  mihasik написав:
  Alfa_Bank написав:
  mihasik написав:Alfa_Bank
Вот:

Информация обновиться после проведения списаний сегодня до конца операционного дня. Сумму задолженности можете узнать в КЦ; просмотреть детали можно во вкладке "информация по карте" или в веб-версии.

Я уже высчитал, просто интересно, покупка от 3.08. проведется или уже на следующий месяц перенесется?

Скорее всего, уже на следующий.
Alfa_Bank
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