|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 сер, 2019 10:18
Сегодня РД, во сколько они рисуют задолженность? До сих пор нет.
-
mihasik
-
-
- Повідомлень: 804
- З нами з: 26.10.11
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 12 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 05 сер, 2019 10:33
mihasik написав:
Сегодня РД, во сколько они рисуют задолженность? До сих пор нет.
А надписи типа задолженность текущего периода отсутствует случайно нету?
-
Flamingo
-
-
- Повідомлень: 2573
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 43 раз.
- Подякували: 554 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 05 сер, 2019 10:43
mihasik написав:
Сегодня РД, во сколько они рисуют задолженность? До сих пор нет.
mihasik, добрый день. Уточните, что не отображается. Сделайте скрин, пожалуйста.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 6789
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 571 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 05 сер, 2019 10:56
mihasik написав:Alfa_Bank
Вот:
Информация обновиться после проведения списаний сегодня до конца операционного дня. Сумму задолженности можете узнать в КЦ; просмотреть детали можно во вкладке "информация по карте" или в веб-версии.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 6789
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 571 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 05 сер, 2019 11:08
Alfa_Bank написав: mihasik написав:Alfa_Bank
Вот:
Информация обновиться после проведения списаний сегодня до конца операционного дня. Сумму задолженности можете узнать в КЦ; просмотреть детали можно во вкладке "информация по карте" или в веб-версии.
Я уже высчитал, просто интересно, покупка от 3.08. проведется или уже на следующий месяц перенесется?
-
mihasik
-
-
- Повідомлень: 804
- З нами з: 26.10.11
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 12 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 05 сер, 2019 11:16
mihasik написав: Alfa_Bank написав: mihasik написав:Alfa_Bank
Вот:
Информация обновиться после проведения списаний сегодня до конца операционного дня. Сумму задолженности можете узнать в КЦ; просмотреть детали можно во вкладке "информация по карте" или в веб-версии.
Я уже высчитал, просто интересно, покупка от 3.08. проведется или уже на следующий месяц перенесется?
Так нихто не знает. ИМХО, если до сих пор в блоке, то уже седня не проведется.
Хотяяя, вот када переходили на др. процессинг, то там и после 16:00 текущим днем блоки проводились
А щас вот ИБАН тулится
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 28823
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2306 раз.
- Подякували: 3336 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 05 сер, 2019 11:16
mihasik написав: Alfa_Bank написав: mihasik написав:Alfa_Bank
Вот:
Информация обновиться после проведения списаний сегодня до конца операционного дня. Сумму задолженности можете узнать в КЦ; просмотреть детали можно во вкладке "информация по карте" или в веб-версии.
Я уже высчитал, просто интересно, покупка от 3.08. проведется или уже на следующий месяц перенесется?
Скорее всего, уже на следующий.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 6789
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 571 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|13099
|1845749
|
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|16280
|2315371
|
Нед 04 сер, 2019 06:22
Ой+
|
|1676
|358922
|
Суб 03 сер, 2019 19:36
sens
|