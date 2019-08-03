Пришло сообщение, что новые счета IBAN уже в приложении. Кончено же их там нет) в веб версии уже присутствуют. Теперь СЭП будет выглядеть как раньше, только счёт меняется или только один счёт IBAN может использовать?
2XL написав:Пришло сообщение, что новые счета IBAN уже в приложении. Кончено же их там нет) в веб версии уже присутствуют. Теперь СЭП будет выглядеть как раньше, только счёт меняется или только один счёт IBAN может использовать?
В приложении счета ИБАН появились еще утром после апдейта приложения.
Winstrolll написав:Добрый день. Подскажите, автоматический кэшбек 3% по карте Carbon ещё действителен? У меня суть какая - в приложении в начале месяца предлагает выбирать две категории для кэшбека Cashyou, ранее я выбирал топливо несколько месяцев + ещё одну среди разных (топливо брал просто ввиду отсутствия большого числа интересных мне категорий). Кэшбек начислялся, как полагается. В этом месяце топливо среди категорий мне не предложило, выбрал другие. Будет ли начисляться кэшбак чисто, как для самой карты Carbon? И ещё прошу уточнения - ранее представитель банка на этом форуме говорил мне, что Carbon в принципе не участвует в программе Кешью. Откуда тогда у меня в приложении возможность выбора категорий и т.д.?
Winstrolll, добрый день. 3% кешбек еще есть. Дайте ИНН, проверю откуда возможность выбирать супербонусы.